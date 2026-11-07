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Jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano

Jutarnja temperatura od -3 do 1 stepen, a najviša od 8 do 12 stepeni.

08:05

07.11.2026

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Foto: Pixabay

Jutro hladno mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i sa slabim mrazem na 2 m visine, uz lokalnu pojavu kratkotrajne magle ili niske oblačnosti, koja se ponegde može zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano.

Vetar slab, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 1 stepen, a najviša od 8 do 12 stepeni.

U nedelju i ponedeljak jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i sa slabim mrazem na 2m visine, a od utorka toplije uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura.

U nedelju pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost. U nedelju uveče na jugozapadu i zapadu, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom. Zatim se od utorka do kraja sedmice očekuje umereno do potpuno oblačno i toplije vreme povremeno sa kišom, dok će samo u četvrtak i petak veći deo dana biti suvo. Krajem perioda u košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar.

(Pančevac)

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