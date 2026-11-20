Bela Crkva: Prijava za novogodišnje paketiće do 30. novembra
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
11:00
20.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
Danas pre podne pretežno sunčano uz malu oblačnost. Sredinom dana novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatiće severne i zapadne, a posle podne i ostale predele, dok će se suvo vreme biti na jugu naše zemlje.
Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše. Temperatura će biti u postepenom padu, najviša dnevna temperatura sledeće sedmice biće ispod 10 stepeni, dok se od utorka očekuje i slab mraz.
(Pančevac)
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
11:00
20.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
10:41
20.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
10:39
20.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
10:30
20.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
10:00
20.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
10:41
20.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
08:30
20.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
21:50
19.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
11:00
19.11.2026
Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
21:00
18.11.2026
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20.11.2026