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Preminula Milja Zečević, majka kojoj su u Sijekovcu ubijena tri sina i suprug

17:24

07.11.2026

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Foto: Memorijalni centar

U 96. godini života preminula je Milja Zečević, majka koja je postala simbol stradanja i neizmerne porodične tragedije, nakon što su joj u masovnom zločinu u Sijekovcu ubijeni suprug i tri sina. Tužnu vest potvrdili su iz Memorijalnog centra Republike Srpske, izražavajući duboko saučešće porodici i prijateljima.
Milja Zečević je rođena 14. januara 1931. godine. Njen život zauvek je obeležen i promenjen 26. marta 1992. godine, kada su u Sijekovcu zverski ubijeni njen suprug Jovo (1920) i njeni sinovi Milan (1950), Petar (1953) i Vaso (1958).
Uprkos nezamislivoj tragediji i bolu sa kojim je živela, Milja je decenijama neumorno i hrabro svedočila o stradanju svoje porodice, ali i o sudbinama brojnih drugih srpskih porodica. Glasno je govorila o zločinu koji su u Sijekovcu počinile hrvatsko-muslimanske oružane formacije, uz učešće pripadnika regularnih snaga Republike Hrvatske.
– Milja je svoja sećanja na supruga i sinove poverila Memorijalnom centru Republike Srpske. Njeno svedočenje snimljeno je u Brodu i trajno sačuvano u audio-vizuelnoj arhivi Memorijalnog centra, čime je obezbeđeno da istina o stradanju njene porodice nikada ne bude zaboravljena – naveli su iz ove institucije uz poruku: „Neka joj je večni pokoj“.
Opelo za preminulu Milju Zečević biće služeno na Gradskom groblju u Brodu sa početkom u 11.00 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 13.00 časova u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora, gde će ova majka stradalnica pronaći svoj večni mir.
Celovito svdočenje Milje Zečević možete pogledati na ovom linku.

(Katera)

 

Tagovi

Brod Memorijalni centar RS Milja Zečević Sijekovac stradanje Srba

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