Preminula Milja Zečević, majka kojoj su u Sijekovcu ubijena tri sina i suprug

U 96. godini života preminula je Milja Zečević, majka koja je postala simbol stradanja i neizmerne porodične tragedije, nakon što su joj u masovnom zločinu u Sijekovcu ubijeni suprug i tri sina. Tužnu vest potvrdili su iz Memorijalnog centra Republike Srpske, izražavajući duboko saučešće porodici i prijateljima.

Milja Zečević je rođena 14. januara 1931. godine. Njen život zauvek je obeležen i promenjen 26. marta 1992. godine, kada su u Sijekovcu zverski ubijeni njen suprug Jovo (1920) i njeni sinovi Milan (1950), Petar (1953) i Vaso (1958).

Uprkos nezamislivoj tragediji i bolu sa kojim je živela, Milja je decenijama neumorno i hrabro svedočila o stradanju svoje porodice, ali i o sudbinama brojnih drugih srpskih porodica. Glasno je govorila o zločinu koji su u Sijekovcu počinile hrvatsko-muslimanske oružane formacije, uz učešće pripadnika regularnih snaga Republike Hrvatske.

– Milja je svoja sećanja na supruga i sinove poverila Memorijalnom centru Republike Srpske. Njeno svedočenje snimljeno je u Brodu i trajno sačuvano u audio-vizuelnoj arhivi Memorijalnog centra, čime je obezbeđeno da istina o stradanju njene porodice nikada ne bude zaboravljena – naveli su iz ove institucije uz poruku: „Neka joj je večni pokoj“.

Opelo za preminulu Milju Zečević biće služeno na Gradskom groblju u Brodu sa početkom u 11.00 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 13.00 časova u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora, gde će ova majka stradalnica pronaći svoj večni mir.

Celovito svdočenje Milje Zečević možete pogledati na ovom linku.

(Katera)