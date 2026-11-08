Obnova starih objekata Specijalne bolnice u Kovinu

U Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ nastavlja se obnova starih bolničkih objekata. U toku je rekonstrukcija zgrade Internog odeljenja, jednog od najstarijih objekata u kompleksu, dok je u planu i uređenje nekadašnjeg ženskog odeljenja.

Cilj ulaganja je unapređenje uslova za boravak i lečenje pacijenata, ali i očuvanje i modernizacija bolničkog kompleksa.

Jedan od najstarijih objekata koji je građan početkom dvadesetog veka zgrada Internog odeljena u Specijalnoj kovinskoj bolnici za psihijatrijske bolesti“Kovin“ čiji jedan sprat obuhvata 800 metra kvadratnih, dok se u donjem delu zgradu nalazi Dijagnostički centar ,Radiološka služba i laboratorija je potpuno renovirana. Zbog lošeg stanja i starosti objekta pacineti su iseljeni radi njihove bezbednosti i započeta je rekonstrukcija fasade, krova i tavanice. Deo unutrašnjosti zgrade je renoviran i opremljen, istakla je psihijatar i direktorka Jovanka Petrović.

Zgrada starog ženskog odeljenja koja je veoma stara nalazi se u centralnom delu Specijalne bolnice i njena rekonstrukcija je planirana.

Zgrada starog ženskog odeljenja isto građena početkom prošlog veka i od tada nije renovirana i zub vremena je učinuo svoje, unutrašnjost je loša kao i krov. Ono što je dobro je što se nalazi u centralnom delu i naslanja se na bisokopsku salu koja je renovirana. Ovo je nastavak te zgrade i očekujem da će ceo koncept da bude lep, moderan zanovljen, kaže direkorka.

Kažu da um počinje da se leči tamo gde prestaje sivilo. Specijalna kovniska bolnica potpuno je rekonstruisana od samog ulaza do odeljenja gde se pacijenti leče. Mnogo se ulagalo i uređenje parka, a napravljeni su i paviljnoni za pacijente u samom dvorištu.

(RTV Pančevo)