Završeni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina završeni su u 20 časova, a na izborima su birani članovi nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine.

Pravo glasa imalo je ukupno 481.785 birača, koji su mogli da glasaju na nekom od 949 biračkih mesta.

Na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina učestvovale su 52 izborne liste.

Članovi nacionalnih saveta 21 nacionalne manjine birani su na neposrednim izborima, dok su pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike birali putem elektorske skupštine.

Na neposrednim izborima birani su članovi nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.

Rezultate neposrednih izbora objavljuje Republička izborna komisija (RIK) u roku od 96 časova od završetka glasanja.

Kada je reč o izborima putem elektorske skupštine, njih sprovodi odbor od tri člana koje imenuje RIK i taj odbor po završetku glasanja utvrđuje rezultate i saopštava ih na elektorskoj skupštini.

(Tanjug)