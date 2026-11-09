RIK: Na izbore za nacionalne savete izašlo 30 do 40 odsto

Republička izborna komisija (RIK) utvrdila je danas preliminarne rezultate izobra za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, održanih 8. novembra.

Kada je reč o albanskoj nacionalnoj manjini, lista Pokret za demokratski progres osvojila je 27,88 odsto glasova, Demokratska partija – Sali Salihi 17,96, Partija za demokratsko delovanje 34,44 i Alternativa za promene 18,99 odsto.

Kod aškalijske nacionalne manjine, lista Ujedinjena Aškalija za Srbiju – Emini Azis osvojiola je 35,22 odsto, Ajnur Toplica – Naš glas, naša budućnost 18,08, Za napredak Aškalija 22,41, Za pobedu Aškalija 3,95, a Aškalije, ali zajedno 19,21 odsto.

Kod bošnjačke nacionalne manjine – lista Sandžačka demokratska partija osvojila je 35 odsto, Čuvari Sandžaka 41,56, Pokret za ujedinjenje Bošnjaka 19,97 i Ujedinjeni Bošnjaci 2,46 odsto.

Kada je reč o bugarskoj nacionalnoj manjini, lista To smo mi – Prirodni pokret osvojio je 47,39 odsto, Naš narod – Naš glas – Naša budućnost 29,17 i Demokratska partija Bugara 20,96 odsto, dok je kod bunjevačke manjine, lista Bunjevci ujedinjeno za Srbiju osvojila 41,01 odsto, Dr Suznana Kujundžić Ostojić – Nek se znade, da Bunjevac živi 45,22 i Bunjevci za svoj identitet – Savez bačkih Bunjevaca 12,17 odsto.

Na izborima za članove saveta vlaške manjine lista Ujedinjeni Vlasi za ujedinjenu Srbiju osvojila je 98,28 odsto glasva, a za članove saveta grčke, lista Grci zajedno – Petar Rodifcis Nađ 41,11 odsto, Grci zajedno – Srcem za Srbiju 29,03 i Ujedinjeni Grci za ujedinjenu Srbiju 28,33 odsto.

Kod egipatske nacionalne manjine, lista Egipćani Srbije osvojila je 100 odsto, kod mađarske je lista Mađarska sloga osvojila je 70,69 odsto glasova, a Pokret za novi početak vojvođanskih Mađara 28,32 odsto, dok je kod makedonske, lista Makedonci zajedno osvojila je 45,25 odsto glasova, Za Makedonce pre svega 25,23, Demokratska partija Makedonaca 21,71 i Makedonci u Srbiji 6,78 odsto.

Što se tiče nemačke, poljske, romske i slovenačke nacionalne manjine, Zajednička lista podunavskih Nemaca osvojila je 98,55 odsto, Poljska sloga je osvojila 99,13 odsto, Ujedinjeni Romi za ujedinjenu Srbiju 98,43 odsto, a Slovenci zajedno 98,53 odsto.

Na izborima za članove saveta rumunske nacionalne manjine, lista Rumuni zajedno – idemo napred je osvojila 54,90 odsto, a Rumunska partija – Rumuni pobeđuju je 41,78 odsto, dok je kod slovačke naconalne manjine, lista Slovaci zajedno osvojila 20,75 odsto, a Služimo samo slovačkom narodu 78,15 odsto.

Kod rusinske manjine, lista Na talasu promena osvojila je 64,59 odsto, Rusini zajedno 16,97, Iskreno za Rusinke i Rusine 14,81 i Muzika Rusini 3,18 odsto.

Ukrajinska lista Grupe birača Filip Pronek osvojila je 54,95 odsto, a Ujedinjeni – Sremska Mitrovica – Novi Sad, Inđija , Vrbas i Kula 44,31 odsto glasova.

Lista Hrvatska nacionalna vizija osvojila je 65,65 odsto, Složno za HNV 18,57 i Savez Hrvata Vojvodine 14,17 odsto.

Kod izbora članova saveta crnogorske nacionalne manjine, Crnogorski elektori Srbije osvojili su 65,48 odsto, a lista Dragoljub Malović – Jedinstveni 32,01 odsto.

Kada je u pitanju češka nacionalna manjina, Česka lista je osvojila 53,30 odsto, Česi pobeđuju 24,08 i Česi zajedno 21,15 odsto.

Zamenik predsednika RIK Marko Janković rekao je da „imaju 161 zapisnik koji će morati da ide na rešenje“.

Od toga su 72 teške greške, a 89 lake, dodao je.

(Fonet)