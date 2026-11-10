Opšta bolnica Pančevo dobila ultrazvučni aparat vredan 5,6 miliona

Pančevo – Služba onkologije Opšte bolnice Pančevo opremljena je novim ultrazvučnim aparatom najnovije generacije, zahvaljujući vrednoj donaciji humanitarne organizacije „Our Serbs” („Naši Srbi”) iz Čikaga.

Reč je o savremenom uređaju marke Mindray, model Resona i8, čija vrednost iznosi 5.644.000 dinara.

Novi aparat će odmah biti stavljen u funkciju za potrebe pacijenata iz celog Južnobanatskog okruga. Lekari ove službe godišnje u proseku obave oko 4.300 ultrazvučnih pregleda, suočavajući se svakodnevno sa velikim brojem ljudi koji su na terapiji ili dolaze na redovne kontrole.

Uređaj najnovije generacije omogućiće lekarima vrhunski kvalitet slike, napredne tehnološke funkcije i znatno brže obavljanje pregleda, što je od ključnog značaja za pravovremenu i preciznu dijagnostiku u borbi protiv malignih bolesti.

Uprava Opšte bolnice Pančevo i Služba onkologije uputile su najiskreniju zahvalnost organizaciji „Our Serbs” i njenoj predsednici Keti Fanslov (Kathy Fanslow) na ovoj plemenitoj inicijativi. Kako ističu u bolnici, njihova podrška i prepoznavanje potreba zdravstvenih ustanova direktno doprinose spasavanju ljudskih života i unapređenju kvaliteta lečenja u Pančevu.

(Pančevac)

