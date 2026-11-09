OJT Pančevo: Prijava na sastavljanje netačnih biračkih spiskova

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je dana 9.11.2026. godine, zaprimilo krivičnu prijavu, podnetu na zapisnik u Policijskoj upravi u Pančevu, od strane lica D.M. iz Pančeva, protiv predsednika i zamenika predsednika Gradske izborne komisije grada Pančeva T.K i M.P., kao i drugih za sada nepoznatih lica, zbog krivičnog dela Sastavljanje netačnih biračkih spiskova, u kojoj je navedeno da su prijavljeni u periodu od 22. do 25. oktobra 2026. godine, protivno proceduri protivpravno dodali u tabeli za glasanje van biračkih mesta oko 1.100 glasača, za koje se ne zna po kom osnovu su dodati i na koji način, kao i da iste glasače nisu uveli u delovodnu knjigu Gradske izborne komisije grada Pančeva.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je formiralo predmet po hitnom postupku, dodelilo u rad obrađivaču predmeta i preduzima mere iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.