Apel MUP-a: Maksimalan oprez u saobraćaju zbog lošeg vremena

Beograd – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova koji značajno utiču na bezbednost na putevima. Dodatni rizik predstavlja i početak jesenjeg školskog raspusta, zbog čega se očekuje znatno veći protok vozila na glavnim putnim pravcima.

Vozačima se savetuje da brzinu kretanja obavezno prilagode stanju na putu, održavaju veće odstojanje i koriste propisana svetla, uz proveru ispravnosti brisača i guma. Iz Policijske uprave u Boru podsećaju da se rizici ne smeju potcenjivati, te da brzinu treba drastično smanjiti na vlažnim kolovozima, kao i u uslovima magle i padavina, prvenstveno u naseljenim mestima.

„Držite veće odstojanje od vozila koje se kreće ispred i budite strpljivi, s obzirom na moguće zastoje u saobraćaju, imajući u vidu da počinje jesenji školski raspust i očekuje se veći protok vozila na glavnim putnim pravcima“, ističu iz MUP-a.

Posebno upozorenje upućeno je pešacima koji se kreću u uslovima smanjene vidljivosti i noću. Savetuje im se da nose svetliju odeću i obavezno koriste retroreflektujuće materijale, jer loši vremenski uslovi i tamna garderoba vozačima znatno otežavaju pravovremeno uočavanje i reagovanje.

(Dnevnik)