Meteorološka zima počinje 1. decembra: Evo kada je najkraći dan u godini

Iako je sneg već zabeleo pojedine planine u Srbiji, zima zvanično još nije počela. Meteorološka zima počinje 1. decembra, dok astronomska nastupa 21. decembra u 21.50 časova, kada nas očekuje i najkraći dan u godini.

Videli smo da je sneg na pojedinim planinama pao krajem i početkom novembra, da su temperature pale, ali do zvaničnog početka zimskog godišnjeg doma sačekaćemo do 1. decembra.

Kada je najkraći dan u godini

Početak astronomske zime donosi i jednu zanimljivu pojavu – najkraći dan i najdužu noć u godini. U Beogradu će 21. decembra Sunce izaći oko 7.12 časova, a zaći oko 16 časova.

Tada ćemo imati najmanje dnevne svjetlosti i najdužu noć u godini. To znači da će obdanica trajati približno osam sati i 47 minuta, dok će noć biti duža od 15 sati.

Upravo je to dan kada severna Zemljina polulopta dobija najmanje dnevne svetlosti, zbog nagiba Zemljine ose u odnosu na Sunce.

Dobra vest za one koji ne vole kratke zimske dane jeste da će nakon 21. decembra obdanica postepeno početi da se produžava, a noći će postajati sve kraće i sve tako do 20. marta 2027. godine.

Meteorološka zima počinje 1. decembra

Meteorološka zima počinje ranije, 1. decembra, i obuhvata decembar, januar i februar. Prema ovoj podeli, zima 2026/2027 će trajati od 1. decembra 2026. do 28. februara 2027. godine.

Podsetimo, zimsko računanje vremena u 2026. godini već je počelo 25. oktobra 2026. godine u 3 ujutru, kada su kazaljke pomerene jedan sat unazad na 2 časova.

Blic