Položen venac na Spomenik neznanom junaku na Avali

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Bratislav Gašić, u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i načelnika Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadnog generala Borisa Stojkovića, položio je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

Posle polaganja venca, uz intoniranje himne Republike Srbije i svečani stroj Garde Vojske Srbije, ministar Gašić upisao je u spomen-knjigu:

„Sa ponosom i zahvalnošću čuvamo uspomenu na junake koji su za slobodu Srbije dali ono najvrednije – svoje živote.

Žrtvom i hrabrošću ispisali su najslavnije stranice naše istorije izborivši se za slobodu u kojoj danas živimo. Njihova čast i rodoljublje ostali su putokaz za buduća pokolenja.

Poštujući dela slavnih junaka, čuvamo mir i brinemo o budućnosti naše zemlje i naših potomaka.

Njihova dela ne zaboravljamo, a njihovu žrtvu večno poštujemo.

Slava i hvala srpskim ratnicima“.

(Vlada Srbije)