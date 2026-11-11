Maja Vanjo iz Padine najbolja juniorka Srbije u stonom tenisu

Mlada stonoteniserka iz Padine, Maja Vanjo, članica kovačičkog Stonoteniskog kluba „Slavija 96“, ostvarila je izuzetan sportski uspeh osvojivši drugo mesto i vrh domaće rang-liste, prenosi RTV Kovačica.

Pobedom na drugom bodovnom turniru Stonoteniskog saveza Srbije, koji je održan 7. i 8. novembra u sklopu prestižnog „Trofeja Beograda“, Vanjo se popela na sam vrh i zvanično postala najbolja juniorka u zemlji.

Do ovog velikog rezultata talentovana igračica stigla je pod stručnim vođstvom trenera Daniela Toađjera iz Uzdina, koji uspešno vodi njenu karijeru kako na klupskom nivou, tako i u reprezentaciji Srbije.

Ovim trijumfom na „Trofeju Beograda“, Maja Vanjo je krunisala sjajnu formu započetu još u oktobru na prvom turniru u Senti, potvrdivši apsolutnu dominaciju u juniorskoj konkurenciji u Srbiji.

(Pančevac/RTV Kovačica)