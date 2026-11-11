Mali Dolovci vole i brinu o životinjama
U Osnovnoj školi „Aksentije Maksimović” u Dolovu učenici i najmlađi polaznici su pored ostalog vodili brigu o životinjama.
Ljubav prema životinjama bila je u središtu aktivnosti najmlađih.
Deca iz prve vaspitne grupe, koju vodi vaspitačica Ivana Filipov, u okviru projekta „Životinjsko carstvo” napravila su kućice za ptice uz pomoć svojih tata i deka.
Zajedničkim radom nastali su mali zakloni koji su postavljeni u školskom dvorištu i spremno čekaju svoje prve stanare.
Osim što su učila o pticama i njihovim potrebama, deca su kroz ovu aktivnost razvijala empatiju i brigu o živim bićima, ali i kreativnost i veštine stvaranja.
Posebnu vrednost imalo je zajedničko vreme provedeno sa očevima i dekama, koji su se uključili u izradu kućica i tako doprineli da projekat preraste u lepo porodično iskustvo.
Da interesovanje za životinje ne poznaje uzrast, pokazali su i učenici šestog razreda, koji su na časovima nemačkog jezika realizovali projekat „Moj kućni ljubimac” (Mein Haustier).
Kroz kreativne radove predstavili su svoje omiljene životinje, istovremeno primenjujući stečeno znanje nemačkog jezika i pokazujući maštovitost i privrženost svojim ljubimcima.
Radovi su izloženi u holu škole, gde ih mogu pogledati i ostali učenici i uživati u originalnim idejama svojih drugara.
(Pančevac/J. Filipović)
DOLOVO: Drvo sigurnih zagrljaja