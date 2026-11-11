Mali Dolovci vole i brinu o životinjama

U Osnovnoj školi „Aksentije Maksimović” u Dolovu učenici i najmlađi polaznici su pored ostalog vodili brigu o životinjama.

Ljubav prema životinjama bila je u središtu aktivnosti najmlađih.

Deca iz prve vaspitne grupe, koju vodi vaspitačica Ivana Filipov, u okviru projekta „Životinjsko carstvo” napravila su kućice za ptice uz pomoć svojih tata i deka.

Zajedničkim radom nastali su mali zakloni koji su postavljeni u školskom dvorištu i spremno čekaju svoje prve stanare.

Osim što su učila o pticama i njihovim potrebama, deca su kroz ovu aktivnost razvijala empatiju i brigu o živim bićima, ali i kreativnost i veštine stvaranja.

Posebnu vrednost imalo je zajedničko vreme provedeno sa očevima i dekama, koji su se uključili u izradu kućica i tako doprineli da projekat preraste u lepo porodično iskustvo.

Da interesovanje za životinje ne poznaje uzrast, pokazali su i učenici šestog razreda, koji su na časovima nemačkog jezika realizovali projekat „Moj kućni ljubimac” (Mein Haustier).

Kroz kreativne radove predstavili su svoje omiljene životinje, istovremeno primenjujući stečeno znanje nemačkog jezika i pokazujući maštovitost i privrženost svojim ljubimcima.

Radovi su izloženi u holu škole, gde ih mogu pogledati i ostali učenici i uživati u originalnim idejama svojih drugara.

(Pančevac/J. Filipović)

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