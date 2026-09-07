Dolovo mirisalo na najbolje štrudle

Na 27. „Dolovačkoj štrudlijadi“ tražen je zalogaj više, a domaćice već razmišljaju kako da manifestaciju dogodine produže na dva dana.

Dolovo je i ove godine početak septembra dočekalo u znaku štrudle, a plato ispred Doma kulture u centru sela u subotu, 5. septembra, bio je mesto susreta domaćica, gostiju i ljubitelja ovog tradicionalnog banatskog specijaliteta, koji su od ranih jutarnjih sati mogli da biraju između brojnih slatkih zalogaja.

Manifestaciju je zvanično otvorio gradski većnik zadužen za kulturu Darko Ješić, koji je govorio ispred Grada Pančeva, pokrovitelja „Štrudlijade“.

Da se na dolovačku štrudlu odavno ne dolazi samo iz komšiluka, pokazalo se i ovog puta.

Prema rečima predsednice organizatora Udruženja žena „Dolovke“ Katice Smiljković, interesovanje je bilo veliko, a štandovi su se praznili brže nego što su domaćice stizale da ih dopune.

– Do ove godine nikada nismo došle kući s potpuno praznim torbama i poslužavnicima, iako smo umesile više nego ikad. Sve štrudle bile su ukusne i sveže. Samo za ovaj dan pripremile smo 150 rudi čuvene banatske đakonije – kaže predsednica.

Dobar odziv posetilaca već je otvorio i pitanje naredne „Štrudlijade“.

Naime, organizatorke razmišljaju da manifestacija od sledeće godine traje dva dana, jer, kako kažu, jednostavno ne mogu da umese onoliko koliko bi posetioci želeli da kupe.

– Bazara i sličnih manifestacija ima i u drugim mestima, ali se kod nas definitivno najviše prodaje. Jednostavno, ne možemo toliko da umesimo. Zato razmišljamo da od dogodine produžimo manifestaciju – dodaje Katica Smiljković.

Ovogodišnja „Dolovačka štrudlijada“ donela je i jedno važno osveženje – takmičenje u pravljenju štrudle vraćeno je u program manifestacije.

O kvalitetu pristiglih poslastica odlučivao je tročlani žiri, na čijem čelu je bio dr Slobodan Čavić, viši predavač gastronomije i poslastičarstva na Akademiji strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka hotelijerska škola.

Ovog puta nadmetalo se u tri kategorije, a u jednoj od njih, „Dolovačkoj štrudli“, prvo mesto osvojila je Vera Kostić sa štrudlom od maka, druga je bila Marica Spasić, koja je kao nadev koristila rogač, dok je treće mesto pripalo pomenutoj Katici Smiljković, koja je pripremila štrudlu sa orasima.

U kategoriji „Gostinskih štrudli“ najbolje su bile žene iz udruženja „Pančevke“, sa štrudlom od maka, ispred predstavnica udruženja „Bonaz Šandor“ iz Ivanova i „Ilinden“ iz Jabuke.

Ni voćne štrudle nisu ostale bez proglašenja najboljih, a prvo mesto osvojila je Ljubinka Stanimirović iz Dolova, koja je pripremila štrudlu sa jabukama.

Druga je bila njena sugrađanka Sofka Stefanović, koja je koristila nadev od višanja, dok je treće mesto pripalo Jelki Đurđević, za štrudlu sa šljivama.

Posebno priznanje dobio je i najlepše uređen štand, a ovog puta pripalo je Mađarskom kulturno-umetničkom društvu „Bonaz Šandor“ iz Ivanova.

Pored takmičenja i izložbe rukotvorina, publika je mogla da uživa i prigodnom kulturno-umetničkom programu.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

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