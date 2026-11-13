Osvećenje Rumunske pravoslavne crkve u Glogonju u nedelju

Glogonj – U nedelju, 15. novembra, biće obavljeno svečano osvećenje Rumunske pravoslavne crkve „Uspenje Presvete Bogorodice“ u Glogonju. Crkveni odbor uputio je otvoreni poziv meštanima da prisustvuju ovom značajnom duhovnom događaju za hram i čitavo selo.

Prema najavljenom programu, svečani doček Njegovih Preosveštenstava episkopa zakazan je za 9 časova, dok će Sveta arhijerejska liturgija početi u 9.30 časova.

„Pozivamo vas da u što većem broju prisustvujete ovom velikom i radosnom događaju za našu crkvu i celo selo. Radujemo se vašem dolasku!“, poručili su iz Crkvenog odbora u Glogonju.

(Pančevac)