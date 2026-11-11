Đaci Mikine škole otkrili kako će provesti jesenji raspust

Deca su na kratkom jesenjem raspustu koji je počevo 11. i trajaće do 16. novembra. Raspust je prilika za odmor od školskih obaveza, ali i prilika da slobodono vreme provedu na zanimljiv i kretivan način. Odeljenje II – 2 u Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ izjasnilo se kako će provesti slobodne dane.

Kratak jesenji raspust za školarce je prilika da se odmore od mnogih školskih obaveza, ali i da slobodno vreme provedu u druženju sa vršnjacima, boravku u prirodi i radeći nešto kreativno. Učenici razreda II -2 u Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ kažu da oni baš i ne vole raspust, jer im se više dopada da dođu u školu i druže sa svojim vršnjacima.

– Ja se igram sa drugarima i malo radim zadatke. Više volim da dolazim u školu, kaže Mijat Draganov.

– Volim da se igram kod kuće. Ponekad se igram sa lutkama, a ponekad se igram škole. Ja više volim kada sam sa drugarima u školi, navodi Mia Mihajlović.

– Ja za vreme raspusta idem sa tatom u Bjeljinu. Volim da se družim sa drugarima i da budem sama kod kuće, ističe Staša Remetić.

Učiteljica Gospava Ilić naglašava da bi ona želela da deca rade ono što vole tokom raspusta i da slobodno vreme provedu u druženju i igri, kako bi se u školske klupe vratili sa novom energijom.

– Deca su mi juče dala neke jako lepe predloge. Rekli su mi da bi želeli da idu u bioskop sa roditeljima, da se druže, da pričaju, da šetaju prirodom i da imaju vremena da zovu svoje drugare i da oni idu goste kod drugara. Što se škole tiče, volela bih samo da jedni drugima pomognu ako su sami, nešto da provežbaju što nisu stigli. Nisam sigurna da će svih pet dana svi roditelji da budu slobodni i onda je predlog da neki roditelj koji je slobodan pozove drugu decu u goste i da deca provedu što više vreme zajedno, objašnjava Gospava.

Odeljenje II-2 iz Mikine škole deo raspusta provešče u pančevačkom odmaralištu na Divčibarama. To će biti prilika za sticanje novih iskustava, upoznavanje novih drugara i stvarnje novih uspomena, prenosi RTV Pančevo.

– Najviše mi se dopada odmaralište, a ove godine tamo ćemo se družiti, učiti i šetati se, kaže Ema Manojlović.

– Tamo je najinteresantnije što ima mnogo drugara i iz drugih odeljenja, koje ja znam i volim da se družim sa njima. Ja tamo volim više da šetam i upoznajem prirodu, dodaje Aleksej Vučićević.

– Na Divčibarama se družimo i šetamo. Tamo je baš lepo, zaključuje Nina Toađer.

Jesenji raspust je dovoljan da deca naprave predah od školskih obaveza, posvete se onome što vole da rade i da provedu više vremena sa porodicom i prijateljima, savetuju učitelji. Najvažnije je da slobodne dane ispune igrom, druženjem i aktivnostima koje ih raduju i spremni se vrate u školske klupe.

(RTV Pančevo)