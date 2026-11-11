Sezonski poslovi aktuelni i u novembru: Kolike su dnevnice

Potražnja za sezonskim radnicima u Srbiji ne jenjava ni u novembru, a posao se seli u magacine, hladnjače i pogone za sortiranje i pakovanje voća i povrća.

Dnevnica za pojedine poslove može da dostigne 5.000 dinara, dok je za 20 radnih dana zarada oko 80.000 do 100.000 dinara.

Proizvođači sve teže pronalaze radnike, iako se sezonski angažman može prijaviti elektronski, uz osiguranje za povredu na radu.

Iako je glavni deo sezone berbe voća i povrća u Srbiji završen, potrebe za radnicima u poljoprivredi ne prestaju sa dolaskom novembra, prenosi BizPortal.

Posla i dalje ima u skladištima, magacinima i pogonima za sortiranje i pakovanje voća i povrća, dok se u pojedinim krajevima nastavljaju i poslovi vezani za kasne poljoprivredne kulture i pripremu proizvoda za skladištenje.

Za one koji traže dodatni izvor prihoda, sezonski poslovi mogu predstavljati priliku za zaradu, ali visina dnevnice zavisi od vrste posla, mesta angažovanja i trajanja radnog vremena.

Koji sezonski poslovi su aktuelni tokom novembra?



Za razliku od letnjih meseci, kada je najveća potražnja za beračima voća i povrća, tokom novembra se deo poslova premešta sa njiva u skladišta i objekte za preradu i distribuciju. Najčešće se traže radnici za sortiranje i pakovanje voća i povrća, pripremu robe za prodaju, utovar i istovar, kao i rad u magacinima i hladnjačama.

U pojedinim poljoprivrednim područjima mogu biti aktuelni i poslovi povezani sa kasnom berbom, pripremom zemljišta, održavanjem zasada i drugim aktivnostima koje zavise od kulture i vremenskih uslova. Da potražnja za ovakvim radnicima postoji i u novembru pokazuje i oglas objavljen ovog novembra za radnike u magacinu na poslovima sortiranja voća i povrća u Kaću, kod Novog Sada.

Dnevnica može da dostigne 5.000 dinara



Tokom septembra, kada je potražnja za radnicima bila veća zbog berbe grožđa, jabuka i povrća, u pojedinim krajevima Srbije nuđene su dnevnice od oko 5.000 dinara.

U okolini Topole za berbu grožđa pominjala se dnevnica od oko 5.000 dinara, dok su u vlasotinačkom kraju za pojedine poslove nuđene satnice od 500 do 600 dinara.

Za radnike angažovane na 20 radnih dana uz dnevnicu od 4.000 do 5.000 dinara, to bi značilo zaradu od 80.000 do 100.000 dinara.

Sve je teže pronaći sezonske radnike



Nedostatak radne snage jedan je od dugotrajnijih problema domaće poljoprivrede. Proizvođači sve teže pronalaze dovoljan broj ljudi za poslove koji zahtevaju angažovanje većeg broja radnika u kratkom vremenskom periodu.

U proseku se godišnje prijavi oko 30.000 sezonaca, a najveći broj angažovanja beleži se tokom juna, jula i avgusta. Jedan od razloga zbog kojih proizvođači teško dolaze do radnika jeste fizički zahtevna priroda posla, ali i činjenica da je angažovanje često vremenski ograničeno i zavisi od vremenskih uslova i trajanja berbe.

Kako se prijavljuju sezonski radnici?



I u oblasti poljoprivrede poslodavci danas mogu da prijave radnika elektronskim putem. Prijavljivanje je važno i za radnike, jer im obezbeđuje prava iz osiguranja u skladu sa propisima koji uređuju ovaj oblik angažovanja, uključujući osiguranje za slučaj povrede na radu.

Iako je procedura pojednostavljena, nedostatak radne snage i dalje predstavlja ozbiljan izazov za poljoprivrednike, posebno u periodima kada se veliki broj poslova mora završiti u kratkom roku.

(Biz Portal)