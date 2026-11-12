OJT Pančevo: Identifikovana trojica osumnjičenih napadača na mladića

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da preduzima dokazne radnje povodom napada na oštećeno lice L.V. (2007) iz Pančeva, koji se dogodio u noći između 2. i 3. novembra 2026. godine u ulici Vojvođanskoj u Pančevu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično delo Teška telesna povreda u saivršilaštvu.

Prema do sada prikupljenim dokazima, oštećenog je napala grupa od više lica, za koja postoje saznanja da su navijači Fudbalskog kluba „Crvena zvezda“, pri čemu mu je jedno od lica zadalo više udaraca drvenom motkom u predelu glave i tela, dok su mu ostali učesnici napada zadavali udarce rukama i nogama. Tom prilikom oštećeni je zadobio teške telesne povrede u vidu naprsnuća lobanje i krvarenja u predelu glave, kao i lake telesne povrede u predelu desne ruke i desne butine, navodi se u saopštenju.

Do sada su identifikovana tri osumnjičena lica. Po nalogu Osnovnog javnog tužioca, zadržana su dva lica L.S. (2008) iz Pančeva, i N.V. (1997) iz Pančeva , koja će u roku od 48 časova biti sprovedena u prostorije Osnovnog javnog tužilaštva radi saslušanja, dok je za trećim osumnjičenim raspisana policijska potraga, te zbog poverljivosti predistražnog postupka o istom se u ovom trenutku neće iznositi detaljnije informacije.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, nastavlja preduzimanje zakonom propisanih radnji radi potpunog rasvetljavanja događaja, utvrđivanja uloge svakog od učesnika i procesuiranja svih lica za koja se utvrdi da su učestvovala u napadu.

(Pančevac)