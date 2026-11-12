Priznanja za najbolje: Uručene nagrade Grada Pančeva uspešnim učenicima

Povodom obeležavanja Dana Grada Pančeva, u ponedeljak, 9. novembra 2026. godine, održana je svečana dodela nagrada Grada Pančeva najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada.

Ovo tradicionalno priznanje dodeljuje se mladim talentima koji su tokom prethodne školske godine ostvarili vrhunske rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima iz različitih naučnih, umetničkih i sportskih oblasti.

Svečanu ceremoniju obeležilo je uručenje zasluženih priznanja, a nagrade su najboljim đacima predali Maja Prekić ispred Gradske управе Grada Pančeva i dr Dragoljub Cucić, direktor Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“.



Organizatori su uputili srdačne čestitke svim nagrađenim učenicima, ali i njihovim profesorima i mentorima koji su ih predano pripremali i vodili do visokih plasmana, potvrđujući još jednom da Pančevo ima izuzetnu generaciju mladih i vrednih ljudi.

(Pančevac)