Pozorišna čarolija: „Kapetan Džon Piplfoks“ na sceni u Vršcu

VRŠAC – Najmlađe ljubitelje pozorišne umetnosti očekuje uzbudljiva avantura u nedelju, 15. novembra 2026. godine, kada će na sceni Narodnog pozorišta „Sterija“ u Vršcu, sa početkom u 11.00 časova, biti izvedena predstava „Kapetan Džon Piplfoks“. Ovaj komad, ispunjen prepoznatljivim humorom, maštom i nesvakidašnjim obrtima, donosi priču o neobičnom kapetanu i njegovim pustolovinama, obećavajući publici mnogo smeha i pravu pozorišnu čaroliju.

Adaptaciju teksta i režiju predstave potpisuje Bojana Ivanov Đorđević, koja je zajedno sa Sofijom Lučić bila zadužena i za scenografiju, kostime, kao i dizajn i izradu lutke. Muziku za komad komponovao je Dragan Đokić, dok scenski pokret i koreografiju potpisuje Aleksandra Pejić.

Naslovnu ulogu Kapetana Džona Piplfoksa tumači Srđan Radivojević, a uz njega igraju i Tamara Tamči Toskić, Fuad Tabučić, Ivan Đorđević, Jovana Andrejević Grujić, Monika Boldovina Bugle i Vanja Đorđević. Poseban doprinos dinamici predstave daju i članovi Dečje i omladinske scene Narodnog pozorišta „Sterija“, koji nastupaju u ulogama Gusara i Brzogovorećih.

(Pančevac/Foto: Narodno pozorište Sterija)