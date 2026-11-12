Makedonska pesma i igra: Festival folklora u vršačkom Milenijumu

VRŠAC – Makedonsko udruženje „Vardar Vršac“, uz podršku Kulturnog centra Vršac, organizuje Festival makedonske muzike i folklora u okviru tradicionalne manifestacije „Dani makedonske kulture u Vršcu“. Događaj će biti održan u nedelju, 15. novembra sa početkom u 18 časova, u Kongresnoj sali Centra Millennium, a ulaz za sve posetioce je slobodan.

Publiku očekuje bogat kulturno-umetnički program u kojem će nastupiti brojni ansambli, horovi i pevačke grupe iz Južnog Banata i Beograda:

KUD „Vinogradi“ iz Gudurice i KUD „Sveti Sava“ iz Velikog Središta

Folklorna sekcija Doma kulture „Mladost“ iz Glogonja

Hor i orkestar OŠ „Dositej Obradović“ iz Plandišta

Pevačke grupe „Makedonium“ iz Beograda, „Toše Proeski“ iz Kačareva, „Makedonski biseri“ iz Plandišta i „Istok 10“ iz Vršca

Festival predstavlja idealnu priliku da se kroz tradicionalnu pesmu, igru i narodnu nošnju prikaže lepota makedonske kulturne baštine, ali i dodatno osnaže prijateljstvo i kulturna saradnja u lokalnoj zajednici. Održavanje manifestacije finansijski su podržali Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine i Grad Vršac.

(Pančevac)