Makedonska pesma i igra: Festival folklora u vršačkom Milenijumu

Omoljica: "Danima pečenja" u nedelju
13:00
12.11.2026
VRŠAC – Makedonsko udruženje „Vardar Vršac“, uz podršku Kulturnog centra Vršac, organizuje Festival makedonske muzike i folklora u okviru tradicionalne manifestacije „Dani makedonske kulture u Vršcu“. Događaj će biti održan u nedelju, 15. novembra sa početkom u 18 časova, u Kongresnoj sali Centra Millennium, a ulaz za sve posetioce je slobodan.
Festival predstavlja idealnu priliku da se kroz tradicionalnu pesmu, igru i narodnu nošnju prikaže lepota makedonske kulturne baštine, ali i dodatno osnaže prijateljstvo i kulturna saradnja u lokalnoj zajednici. Održavanje manifestacije finansijski su podržali Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine i Grad Vršac.
(Pančevac)