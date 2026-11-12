Pančevo Sportska dešavanja

Mladi plivači na startu: Okružno školsko takmičenje u Pančevu

13:45

12.11.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen
Printscreen

PANČEVO – Na zatvorenom bazenu kod Hale sportova u Pančevu u ponedeljak, 16. novembra  biće održano Okružno školsko takmičenje u plivanju, sa početkom u 9 časova.

Kako je saopštilo Javno komunalno preduzeće „Mladost“ Pančevo, organizator ove sportske manifestacije je Savez za školski sport Pančeva.

Na takmičenju će učestvovati učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije celog Južnog Banata, koji će odmeriti snage u više plivačkih disciplina i uzrasnih kategorija. Održavanje ovog prvenstva predstavlja važnu proveru forme mladih sportista i priliku da se najuspešniji pojedinci iz okruga plasiraju na dalji, republički nivo školskih sportskih nadmetanja.
(Pančevac)

Tagovi

JKP Mladost Pančevo Južni Banat Plivanje Savez za školski sport školsko takmičenje

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.