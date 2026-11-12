Mladi plivači na startu: Okružno školsko takmičenje u Pančevu

PANČEVO – Na zatvorenom bazenu kod Hale sportova u Pančevu u ponedeljak, 16. novembra biće održano Okružno školsko takmičenje u plivanju, sa početkom u 9 časova.

Kako je saopštilo Javno komunalno preduzeće „Mladost“ Pančevo, organizator ove sportske manifestacije je Savez za školski sport Pančeva.

Na takmičenju će učestvovati učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije celog Južnog Banata, koji će odmeriti snage u više plivačkih disciplina i uzrasnih kategorija. Održavanje ovog prvenstva predstavlja važnu proveru forme mladih sportista i priliku da se najuspešniji pojedinci iz okruga plasiraju na dalji, republički nivo školskih sportskih nadmetanja.

(Pančevac)