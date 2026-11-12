Akcija u Omoljici: Obnova kuće za majku i njenog sina

Plan je da pomoć dobije deset porodica, a ova humana priča nastaviće da se širi zahvaljujući ljudima velikog srca.

Akcija „Zvuci srca na terenu“ započela je realizaciju prvog projekta – rekonstrukciju kuće za samohranu majku i njenog sina u Omoljici. Plan je da pomoć dobije deset porodica, a ova humana priča nastaviće da se širi zahvaljujući ljudima velikog srca.

Akcija „Zvuci srca na terenu“ počela je da se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, Grada Pančeva i uz pomoć humanitarne fondacije „ Radna akcija sa Tamarom“. Prvi projekat je kuća u Omoljici za porodicu kojoj je rekonstrukcija kuće više nego potrebna, prenosi RTV Pančevo.

Tokom akcije „Zvuci srca na terenu“ su posećivali porodice i pojedince kako bi utvrdili kome je pomoć neophodna. Prvim projektom obuhvaćeno je deset porodica kojima je neophodna pomoć. Posle Omoljice planirano je renoviranje stana u Pančevu za još jednu porodicu.

Svakog dana možete da pomognete ako dođete i u kafić „Zvuci srca“, jedinstveni radno-okupacioni i inkluzivni centar, koji zapošljava mlade osobe sa smetnjama u razvoju. Dovoljno je da popijete kafu, sok ili kupite neki od predmeta koje su članovi ovaog kafića sami naparavili i na taj način pomognete da mogu da nastave da rade, stvaraju i pre svega budu korisni članovi našeg društva.

(RTV Pančevo)