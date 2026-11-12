Prva zarada za školarce: Koje poslove rade mladi od 15 do 18 godina

Poslovi u trgovini, pakovanju i deklarisanju proizvoda najčešći su izbor mladih koji žele da zarade prvi novac. Maloletnici mogu da rade od 15. godine, ali uz pisanu saglasnost roditelja i lekarsko uverenje. Advokat Aleksandar Radivojević ističe da zakon predviđa posebnu zaštitu maloletnih radnika, dok Selena Timotijević iz Omladinske zadruge „Indeks“ ukazuje na značaj obuke i izbora proverenih poslodavaca.

Aleksandar Radivojević rekao je da mladi od 15 do 18 godina mogu da zasnuju radni odnos ili da budu angažovani preko omladinskih zadruga, uz pisanu saglasnost roditelja i lekarsko uverenje medicine rada za konkretan posao.

„I u tim slučajevima zaposleni ima sva prava, kao i svaki drugi zaposleni, uz ograničenja šta može i na koji način može da radi“, objasnio je Radivojević, prenosi RTS.

Maloletnicima su zabranjeni posebno teški poslovi, rad pod zemljom i vodom, kao i noćni rad. Radivojević naglašava da cilj zapošljavanja mladih treba da bude sticanje iskustva, a ne njihova eksploatacija.

Satnice od 400 do 600 dinara

Selena Timotijević iz Omladinske zadruge „Indeks“ navodi da su maloletnici najaktivniji tokom raspusta, a najčešće biraju pakovanje, deklarisanje proizvoda i punjenje rafova.

Za učlanjenje su potrebni lični dokument ili očitana zdravstvena knjižica, potvrda iz škole i saglasnost roditelja. Zadruga, ističe, sarađuje sa proverenim poslodavcima koji obezbeđuju obuku i opremu.

„U našoj zadruzi, mogu se pronaći satnice od 400, 500, pa i 600 dinara, sve u zavisnosti od uslova rada“, rekla je Timotijevićeva.

Timotijevićeva kaže da mladi rade zbog finansijske samostalnosti, ali i da bi pomogli porodici ili platili školarinu i životne troškove.

„Mi smatramo da škola jeste njihova primarna obaveza i da rad ne sme da remeti njihovo obrazovanje“, naglasila je Timotijevićeva.

Ko kontroliše poslodavce

Advokat Radivojević je rekao da je inspekcija tokom 2025. zatekla 18 maloletnika kod 17 poslodavaca, a kod devet nisu bili ispunjeni osnovni uslovi za zakonit rad.

Radivojević ukazuje da inspekcija rada kontroliše dokumentaciju i poštovanje prava maloletnika, a da kazne za pravna lica mogu dostići 1,4 miliona dinara.

Objasnio je da se ograničenje od 120 dana za privremene i povremene poslove odnosi na konkretan posao, dok roditelj može povući saglasnost za rad maloletnika.

Timotijevićeva naglašava da su za zaštitu mladih ključni komunikacija između zadruge, poslodavca i radnika, kao i pravovremeno reagovanje u slučaju povrede na radu.

(RTS)