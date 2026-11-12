Jesenja akcija: Skupljeno 2.500 kubnih metara kabastog otpada

U okviru jesenje akcije sakupljanja i odnošenja kabastog otpada JKP „Higijena“ prikupljeno je 2.500 kubnih metara starog nameštaja, baštenskog otpada i različite amblaže, što je najviše do sada. U akciji su učestvovali radnici Higijene iz radnih jedinica „Čistači“ i „Odnošenje otpada“, a realizovana je u Pančevu, Starčevu i Dolovu.

Javno komunalno preduzeće „Higijena“ tokom oktobra organizovalo je i sprovelo akciju sakupljanja i odnošenja kabastog otpada, a građani su mogli da izbace stari nameštaj, tepihe, amblažu, baštenski otpad. U okviru jesenje akcije sakupljeno je 2.500 kubnih metara kabastog otpada, što je najviše do sada, kaže Uroš Dražević, PR „Higijene“.

Bilo je mnogo poziva, nekad čak i više od 20, a cilj ove akcije je da se spreči nastajanje divljih deponija. Bilo je podjednako baštinskog otpada i starog nameštaja, prenosi RTV Pančevo.

-Bilo je ambalažnog otpada u vidu drvenih ili plastičnih gajbica i ostalog otpada. Ovoga puta, veliki kamion, odnosno grajfer, veliko vozilo sa dizalicom, uglavnom je tu bilo da, kao ispomoć kolegama iz jedinice za iznošenje otpada, kolegama iz radne jedinice čistači, da prevozi veću količinu tog granja, odnosno iznetog baštinskog otpada na terenu, rekao je Uroš Dražević, PR JKP „Higijena.“

Građani su mogli da izbace gotovo sve, osim građevinskog šuta, podsećaju u „Higijeni“. Sav kabasti otpad prikupljen u akciji završio je na staroj deponiji, dok je deo amblažnog otpada odnet u Reciklažni centar na dalju obradu.

-Kolege iz dve jedinice su se usaglasile kada je reč o mišljenju da je bilo uglavnom pridržavanje rasporeda, tako da je ovoga puta to proteklo veoma dobro, a kabasti otpad, završava na deponiji. A ono što može da se uputi u reciklažu, odnosno ambalažni otpad, se razvrsta i upakuje, odnosno balira se i presuje da bi se uputio u centre za reciklažu, objasnio je Dražić.

Uspešno realizovana akcija sakupljanja i odnošenja kabastog otpada je još jedan korak ka čistijem i uređenijem gradu. Cilj ovakvih aktivnosti JKP „Higijene“ jeste da se građanima omogući pravilno odlaganje otpada i spreči stvaranje divljih deponija. U akciji su učestvovali radnici iz radnih jedinica „Čistači“ i „Odnošenje otpada“, a realizovana je u Pančevu, Starčevu i Dolovu. U „Higijeni“ najavljuju novu akciju na proleće 2027. godine.

(RTV Pančevo)