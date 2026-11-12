Dejan Babić pred Slobodu: 3 boda bi nam mnogo značila pred proleće

Fudbalere Mladosti iz Omoljice očekuje poslednja utakmica jesenjeg dela prvenstva, u kojoj će u subotu gostovati Slobodi iz Novih Kozaraca. Nakon remija sa Vojvodinom na domaćem terenu, naš tim želi da popravi bodovni saldo i pobedom završi prvi deo takmičarske sezone.

Šef stručnog štaba Dejan Babić svestan je važnosti predstojećeg susreta, ali i problema sa kojima se ekipa suočava u završnici polusezone.

Remi sa Vojvodinom promenio stanje na tabeli

U prethodnom kolu Mladost je podelila bodove sa Vojvodinom, koja je nakon tog rezultata pretekla naš tim na tabeli i stekla dva boda prednosti.

Naredni protivnik, Sloboda iz Novih Kozaraca, trenutno ima tri boda više od Mladosti, pa bi pobeda u poslednjem jesenjem kolu bila posebno značajna.

„Ostalo je još jedno kolo do kraja prvog dela. Prošlo kolo smo odigrali nerešeno sa Vojvodinom na svom terenu i dozvolili da nas preteknu na tabeli, sa dva boda više. Sada u subotu gostujemo Slobodi iz Novih Kozaraca, koja je takođe ispred nas sa tri boda prednosti. Jedan dugogodišnji ligaš, sa uvek stabilnim timom i jakim pojedincima.“

Babić ističe da je za pozitivan rezultat neophodan maksimalan pristup, posebno imajući u vidu trenutnu fizičku spremu ekipe.

Problemi sa treninzima i fizičkom spremom

Naš tim u poslednjem periodu ima poteškoća sa kontinuitetom treninga, što se, prema rečima trenera, odrazilo i na kondicionu pripremljenost fudbalera.

Ipak, ambicije pred gostovanje u Novim Kozarcima ostaju jasne.

„Mi moramo da damo svoj maksimum, iako naš tim u poslednje vreme jako slabo trenira, kako bismo došli do pobede i jako važna tri boda. Jer sa 20 osvojenih bodova mnogo bismo lakše dočekali drugu polusezonu.“

Pobeda bi tako omogućila Mladosti da prvi deo prvenstva završi sa 20 bodova i u povoljnijem raspoloženju dočeka nastavak takmičenja.

Đokić odsutan, vraćaju se Lukić i Bajrami

Pored problema sa fizičkom spremom, stručni štab mora da računa i na izostanak jednog od fudbalera.

„Kondiciono smo osetno pali, a i ovo kolo, na našu žalost, moramo bez povređenog Đokića. Raduje me to što se u tim vraćaju Lukić i Bajrami.“

Povratak dvojice igrača predstavlja ohrabrenje pred zahtevno gostovanje, dok će odsustvo Đokića biti dodatni izazov.

Babić je na kraju poručio da njegova ekipa, uprkos svim problemima, u Novi Kozarci putuje sa jasnom namerom.

„Uz veliko poštovanje protivnika, idemo hrabro i odvažno po tri boda. Neka nam je sa srećom!“

Pred našim fudbalerima je prilika da pobedom protiv direktnog konkurenta na tabeli završe jesenji deo prvenstva i stvore bolju polaznu osnovu za proleće.

(Mladost Omoljica)