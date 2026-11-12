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NIS zatražio korišćenje nafte iz državnih rezervi

19:35

12.11.2026

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Foto NIS

Kompanija NIS zatražila je od Vlade Srbije u tehničkom mandatu da joj, zbog privremenog prekida dopremanja sirove nafte naftovodom Janaf nakon oštećenja cevovoda, omoguće korišćenje sirove nafte iz državnih rezervi, kao i dizela iz operativnih rezervi.

Kako je saopšteno iz NIS-a, cilj je da se obezbedi nastavak redovnog snabdevanja tržišta u narednom periodu.

Rafinerija nafte Pančevo prilagođava rad u skladu sa informacijama koje dobija od JANAF-a, dok su sve benzinske stanice NIS-a uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata.

Zbog havarije na Jadranskom naftovodu (Janaf), usled koje je obustavljen transport nafte ka Srbiji, Rafinerija nafte u Pančevu smanjuje obim prerade.

(RTS)

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državne rezerve nafta NIS

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