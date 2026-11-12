Na pet biračkih mesta ponavljanje izbora za članove saveta nacionalnih manjina

Republička izborna komisija (RIK) donela je danas odluke o poništavanju glasanja i utvrđivanju neregularnosti na pet biračkih mesta na neposrednim izborim za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, održanih 8. novembra, zbog čega će na tim biračkim mestima glasanje biti ponovljeno.

RIK je na današnjoj sednici usvojio rešenje kojim se konstatuje da se rezultati glasanja na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, ne mogu utvrditi na biračkom mestu broj 17 u opštini Bujanovac.

Na biračkom mestu br. 17 u Osnovnoj školi „Samoljica“ utvrđeno je da se rezultati glasanja ne mogu utvrditi zbog logično-računske greške u zapisniku biračkog odbora.

Zbir glasova izbornih lista (370) nije odgovarao broju birača koji su glasali (362), niti broju listića u kutiji (362), a greška se nije mogla otkloniti uvidom u celokupni izborni materijal.

Glasanje na ovom mestu biće ponovljeno.

RIK je usvojio rešenje kojim se poništava glasanje na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine na biračkom mestu broj 7 u opštini Bujanovac.

Na biračkom mestu br. 7 OŠ „Breznica“ poništeno je glasanje jer je utvrđeno da je u glasačkoj kutiji bilo 267 listića, što je više od broja 236 birača koji su glasali.

Na sednici je doneto rešenje i kojim se poništava glasanje na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine na biračkom mestu broj 31 u gradu Subotici.

Na tom biračkom mestu koje se nalazi na Ekonomskom fakultetu poništeno je glasanje po službenoj dužnosti jer je u kutiji pronađen 21 glasački listić, dok je evidentirano da je glasalo 20 birača.

Poništava se glasanje i na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, održanih na biračkom mestu broj 10 u Subotici, jer je broj listića u kutiji (149) bio veći od broja birača koji su izašli na glasanje (148).

RIK je doneo odluku i o poništavanju glasanje na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, na biračkom mestu broj 32 u Subotici u OŠ „Jovan Mikić“ jer se u kutiji nalazilo 273 glasačka listića, dok je broj birača koji su glasali bio 272.