„Karavan saosećanja“ okupio 70 studenata master studija u Vršcu

Učitelj Predrag Peđa Starčević održao je radionicu „Karavan saosećanja putuje Srbijom“ za blizu 70 studenata master strukovnih studija Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu . Događaj je organizovan uz podršku Fondacije Alek Kavčić , pod krilaticom da biti vaspitač na prvom mestu znači biti čovek.



Pedagoški susret održan je u subotu, 7. novembra, sa ciljem da budućim i sadašnjim vaspitačima približi značaj empatije, razumevanja i stvaralaštva u neposrednom radu sa decom. Projekat „Karavan saosećanja putuje Srbijom“ nastao je u okviru nagrade za obrazovanje „Izuzetan učitelj 2025 – Prosvetitelj“, koju dodeljuje Fondacija dr Alek Kavčić.

Povezivanje tradicije i savremene prakse

U uvodnom delu programa, učitelja Predraga Starčevića i njegov dosadašnji rad predstavila je direktorka škole dr Danica Veselinov. Ona je istakla važnost spajanja savremenih teorijsko-vrednosnih postulata sa konkretnom pedagoškom praksom, naglašavajući da su humanističke vrednosti temelj svakog kvalitetnog obrazovanja. [

Radionica je imala integrisani karakter, jer su joj prethodila predavanja iz predmeta Savremeni tokovi u predškolskoj didaktici i Darovitost na predškolskom uzrastu. Time je studentima prve i druge godine master studija omogućen celovit uvid u vaspitno-obrazovni rad, izvan okvira pojedinačnih nastavnih predmeta.

Vaspitanje srca, ruke i uma

Filozofija ovog susreta oslanjala se na temelje klasične pedagogije i ideje velikih mislilaca:

Johan Hajnrih Pestaloci: Njegova maksima o vaspitanju srca, ruke i uma poslužila je kao podsetnik na neophodnost celovitog razvoja ličnosti u kojem se emocionalna, praktična i intelektualna dimenzija ne mogu odvajati.

Fridrih Frebel: Kroz koncept darova, značaj igre i stvaralaštva u razvoju deteta, kao i osnivanje dečjih vrtića (Kindergartena), ukazano je na to kako pedagoška tradicija živi u savremenom radu vaspitača.

Organizatori su poručili da saosećanje, međusobno uvažavanje i aktivno učešće nisu samo poželjni dodaci nastavi, već suštinski temelji obrazovanja. Otvaranjem prostora za susrete studenata sa istaknutim praktičarima, vršačka visoka škola nastavlja da neguje interdisciplinarnost i osnažuje ljudsku dimenziju pedagoškog poziva.

(Pančevac)

