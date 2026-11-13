Počele konsultacije u Skupštini Srbije: Na dnevnom redu 6 važnih tačaka

Konsultacije uoči konstitutivne sednice Skupštine Srbije, zakazane za 17. novembar, počele su danas oko podneva u Domu Narodne skupštine, uz učešće predstavnika Studentske liste, liste Srpske napredne stranke (SNS) i predstavnika manjinskih stranaka.

Studentsku listu predstavljaju Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, a SNS Ana Brnabić i Milenko Jovanov.

Interesovanje medija je veliko i brojne ekipe čekaju na izjave nakon sastanka.

Na vanrednim paralmentarnim izborima 25. oktobra Studentska lista osvojila je 140 mandata, lista oko SNS 103, Savez vojvođanskih Mađara i Albanska koalicija po dva mandata, a po jedan mandat osvojile su liste „Ljudski“ Rasima Ljajića, Stranke pravde i pomirenja i Stranke demokratske akcije Sandžaka.

Skupštinu Srbije ima 250 poslanika.

(Pančevac/Fonet)