Počele konsultacije u Skupštini Srbije: Na dnevnom redu 6 važnih tačaka

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13:09
13.11.2026
Konsultacije uoči konstitutivne sednice Skupštine Srbije, zakazane za 17. novembar, počele su danas oko podneva u Domu Narodne skupštine, uz učešće predstavnika Studentske liste, liste Srpske napredne stranke (SNS) i predstavnika manjinskih stranaka.
Studentsku listu predstavljaju Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, a SNS Ana Brnabić i Milenko Jovanov.
Interesovanje medija je veliko i brojne ekipe čekaju na izjave nakon sastanka.
Na vanrednim paralmentarnim izborima 25. oktobra Studentska lista osvojila je 140 mandata, lista oko SNS 103, Savez vojvođanskih Mađara i Albanska koalicija po dva mandata, a po jedan mandat osvojile su liste „Ljudski“ Rasima Ljajića, Stranke pravde i pomirenja i Stranke demokratske akcije Sandžaka.
Skupštinu Srbije ima 250 poslanika.
(Pančevac/Fonet)