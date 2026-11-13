Studentska lista: Skupštinski odbori imaće sastav srazmeran veličini poslaničkih grupa

Predstavnici Studentske liste „Studenti pobeđuju“ saopštili su danas da će predsednik i potpredsednici Skupštine Srbije, kao i predsednici skupštinskih odbora, biti izabrani javnim glasanjem većinom glasova na konstitutivnoj sednici 17. novembra i da će sastav odbora biti srazmeran veličini poslaničkih grupa, prenosi Beta.

Na današnjim konsultacijama u Narodnoj skupštini Srbije bili su, pored Marija Reljanovića i Aleksandra Čupića, predstavnika Studentske liste, i Ana Brnabić i Milenko Jovanov, s liste Ujedinjena Srbija, generalni sekretar Narodne skupštine Srđan Smiljanić i predstavnici manjinskih lista.

„Po pitanju formiranja Komisije za verifikaciju mandata, ostale liste obaveštene su o stavu Studentske liste da se proces završi maksimalno brzo i efikasno, a o konačnom dogovoru o članovima ove komisije skupštinska administracija biće obaveštena blagovremeno“, naveli su studenti.

Predstavnici Studentske liste su na današnjim konsultacijama zahtevali da se konstitutivna sednica nastavi odmah po verifikaciji mandata.

„Predstavnicima ostalih lista je izneta činjenica da će predsednik Narodne skupštine, broj potpredsednika kao i njihova imena, biti izglasani većinom na sednici. Kako naša poslanička grupa demokratski razgovara o svim pitanjima i na isti način donosi odluke, o mogućnosti prepuštanja određenog broja potpredsednika ostalim poslaničkim grupama, javnost će biti obaveštena blagovremeno“, saopštili su studenti.

Dodali su da su se predstavnici svih lista složili da glasanje bude javno.

„Skupštinski odbori imaće sastav srazmeran veličini poslaničkih grupa, a o predsednicima odbora odlučivaće većinom glasova na svakom pojedinačnom odboru. Međunarodne delegacije biće određene na osnovu predloga predsednika Skupštine koji će pre toga obaviti konsultacije s predsednicima poslaničkih grupa u skladu s Članom 26, Stav 2. Poslovnika“, naveli su predstavnici Studentske liste.

Oni su saopštili da su tražili i da im se dostavi Zapisnik o primopredaji dužnosti generalnog sekretara i predsednice Skupštine, „kako bi se znalo šta je ostalo iza njih, u kakvom stanju je Narodna skupština kao i do gde se prostire njihova eventualna odgovornost, o čemu su se složili i predstavnici ostalih lista, kao i generalni sekretar Narodne skupštine“.

(Beta)