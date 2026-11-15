Dr Kornelija Dražilov: Šuga nije sramota, javite se lekaru

Iako mnogi veruju da je šuga bolest prošlosti, ova kožna infekcija se i dalje sporadično javlja, naročito među decom.

Pančevački pedijatar dr Kornelija Dražilov poručuje roditeljima da nema razloga za stid i da je pravovremeni odlazak lekaru ključan za brzo izlečenje i sprečavanje širenja zaraze.

Šuga je zarazno kožno oboljenje koje izaziva parazit šugarac, a prenosi se direktnim kontaktom kože na kožu sa zaraženom osobom ili putem kontaminiranih predmeta. Iako nije opasna po život, zbog upornog i intenzivnog svraba, kao i neprijatnog osipa, može značajno da naruši kvalitet svakodnevnog života.

„Šuga se sporadično javlja, nije bilo epidemija kod nas. Izaziva je parazit šugarac i ženka tog šugarca u površinskom sloju kože pravi kanalić. Tu polaže jaja, posle četiri do pet dana iz tih jaja razvija se larva i ona izlazi na površinu i stvara te promene na koži. Pošto to obično svrbi, počinju da se češkaju, a ona se prenosi direktnim kontaktom sa kože zaražene osobe“, objašnjava dr Kornelija Dražilov.

Terapija je jednostavna, ali zahteva disciplinu

Doktorka napominje da je najvažnije da roditelji ne odlažu pregled zbog predrasuda, jer se bolest uspešno leči specijalizovanim preparatima koji uništavaju parazite i njihova jaja.

„Leči se antiskabicidnim preparatima, sumporna mast je najčešća, a mogu i permetrin ili benzil benzoat. Bitno je samo da nam se jave“, ističe dr Dražilov.

Pravila za sprečavanje ponovne infekcije

Da bi lečenje bilo u potpunosti uspešno i da ne bi došlo do vraćanja bolesti, neophodno je poštovati sledeće korake:

Istovremeno lečenje svih kontakata: Svi članovi porodice i osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa obolelim moraju istovremeno sprovesti terapiju, čak i ako nemaju nikakve simptome.

Obavezna dezinfekcija prostora:

Neophodno je detaljno oprati i dezinfikovati odeću, posteljinu i nameštaj kako bi se uništili svi preostali paraziti u okruženju.

(Pančevc/RTV Pančevo)