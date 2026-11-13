Vlada Srbije: NIS-u 66.000 tona nafte iz državnih rezervi

Odluka je doneta na zahtev NIS-a, kako bi se obezbedio kontinuitet rada Rafinerije Pančevo i redovno snabdevanje tržišta zbog prekida redovnog dotoka sirove nafte preko naftovoda JANAF. Građani nemaju razloga za brigu, poručila je Vlada Srbije u tehničkom mandatu.

Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu saopštila je da je donela odluku da se kompaniji NIS omogući snabdevanje sa do 66.000 tona sirove nafte iz državnih rezervi, kako bi se obezbedio nesmetan rad Rafinerije Pančevo i redovno snabdevanje domaćeg tržišta, prenosi RTS.

Kako se navodi u saopštenju, predstavnici kompanije NIS obavestili su Ministarstvo rudarstva i energetike u tehničkom mandatu o problemima u redovnom snabdevanju sirovom naftom usled oštećenja na naftovodu JANAF. Zbog toga je zatraženo korišćenje državnih rezervi.

Vlada je, sagledavajući nastalu situaciju i imajući u vidu zaštitu vitalnih državnih interesa, odlučila da omogući NIS-u preuzimanje do 66.000 tona sirove nafte iz državnih rezervi.

Cilj je da se očuva kontinuitet rada Rafinerije Pančevo i obezbedi nesmetano snabdevanje tržišta, kako građani ne bi osetili posledice oštećenja naftovoda.

U saopštenju se ističe da snabdevanje preko JANAF-a nema alternativu i da Rafinerija Pančevo bez dotoka sirove nafte tim putem ne bi mogla da radi.

„Građani nemaju razloga za brigu, niti ima potrebe za stvaranjem zaliha naftnih derivata“, poručila je Vlada Srbije u tehničkom mandatu.

(RTS)