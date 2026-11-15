Park u centru Bavaništa čuva dva i po veka istorije sela

U samom srcu Bavaništa, u hladu starih lipa i kestenova, nalazi se centralni seoski park sa spomenikom palim borcima. Uređen nakon Drugog svetskog rata i među meštanima decenijama poznat kao Titov park, ovaj prostor i danas predstavlja glavno mesto okupljanja, odmora i održavanja najvažnijih seoskih manifestacija.

Šetnja ovim delom Bavaništa predstavlja svojevrsno putovanje kroz vreme, jer su oko parka smeštena zdanja koja svedoče o bogatoj prošlosti i razvoju mesta tokom više od dva veka.

Arhitektonsku i istorijsku celinu oko parka čine objekti iz različitih epoha:

Nasleđe 18. i 19. veka: Pogled najpre privlače crkva podignuta davne 1778. godine, zgrada stare škole iz 1831. godine, kao i autentične trgovačke kuće s kraja 19. veka.

Zdanja savremenog doba: Istorijski niz zaokružuju objekti iz novijeg perioda, među kojima su zgrada Mesne zajednice, Dom kulture i škola izgrađena 1970. godine.

Spoj mirnog prirodnog ambijenta i očuvanog graditeljskog nasleđa čini ovaj park prepoznatljivim simbolom Bavaništa. Osim što meštanima pruža kutak za svakodnevni predah, on je tokom cele godine centralna pozornica druženja i čuvar zajedništva u ovom banatskom selu.

(Pančevac)