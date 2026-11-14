Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu: Sećanje na heroje i poruka pomirenja u Kovinu

Polaganjem venaca na Spomenik mira i razumevanja i molitvom za upokojene, u Kovinu je obeležen Dan oslobođenja opštine u Prvom svetskom ratu. Svečanosti na zajedničkom počivalištu srpskih i austrougarskih vojnika prisustvovale su delegacije Vojske Srbije, Opštine Kovin, Ambasade Austrije i udruženja potomaka.

Nakon pomena i prigodnog programa, brojne delegacije odale su poštu stradalima kraj Spomenika mira i razumevanja, koji je 2009. godine simbolično podignut na mestu gde u 60 zajedničkih humki počivaju ratnici obe zaraćene strane.

Na ceremoniji je istaknuto da oslobođenje Kovina 1918. godine predstavlja deo velike pobede srpske vojske i savezničkih snaga, izvojevane uz ogromne žrtve koje ne smeju biti zaboravljene. Poručeno je da ovo spomen-obeležje podseća na tragične posledice rata, ali i na obavezu čuvanja istorijske istine, uz hrišćansko praštanje i vojničko poštovanje i sopstvene i protivničke žrtve.

Predsednica opštine Kovin Violeta Ocokoljić naglasila je da ovakvi skupovi nose snažnu poruku zajedništva i poštovanja svih koji su stradali na ovim prostorima.

„Želimo prosto da iskažemo jedno poštovanje prema svim onima koji su živote dali za svoju otadžbinu, ali, naravno, da ukažemo i na značaj pomirenja, jer su u ovim grobnicama sahranjeni zajedno i srpski i austrougarski vojnici. Prosto moramo poštovati i tuđu žrtvu, kao što moramo da poštujemo i one naše vojnike koji su živote dali za otadžbinu i za oslobođenje Kovina u Prvom svetskom ratu“, izjavila je Violeta Ocokoljić.

Memorijalni kompleks u Kovinu posvećen je svim ratnicima stradalim na prostoru ove opštine i nosi trajnu poruku pomirenja potomcima u multietničkoj sredini. Kao trajni beleg istorije i podsećanje na hrabrost, vojničko groblje u Kovinu je na stogodišnjicu stradanja, 2015. godine, odlukom Vlade Republike Srbije proglašeno za mesto od posebnog kulturnog i istorijskog značaja.

(Pančevac/RTV Kovin)