Gradska stambena agencija Pančevo slavi 20 godina 

Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Pančevo ove godine obeležava dve decenije od osnivanja. Povodom jubileja, ovo preduzeće je u saradnji sa partnerima obezbedilo posebne pogodnosti za postojeće, ali i nove stambene zajednice koje do kraja 2026. godine zaključe ugovor o tekućem održavanju zgrada.

Pored svoje osnovne uloge u zaštiti javnog interesa i obezbeđivanju prava na stanovanje socijalno ugroženim i osetljivim grupama stanovništva, „Gradska stambena agencija“ već dvadeset godina uspešno posluje i na otvorenom tržištu. Preduzeće trenutno ima zaključene ugovore o tekućem održavanju zajedničkih delova zgrada sa približno 400 stambenih zajednica na teritoriji grada.

Stambene zajednice same biraju paket usluga koji žele da povere ovom javnom preduzeću, a ponuda obuhvata širok spektar poslova:

Tehničko i građevinsko održavanje: Građevinsko-zanatski radovi na zajedničkim delovima zgrada, kao i održavanje elektroinstalacija, vodovodne i kanalizacione mreže.

Specijalizovani servisi: Redovno održavanje i servisiranje liftova, hidrocela i sistema protivpožarne zaštite.

Higijena i sanitarna zaštita: Održavanje čistoće u zgradama, kao i usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije prostorija

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Besplatno mašinsko pranje podova povodom jubileja

Iz JP „Gradska stambena agencija“ pozivaju sve zainteresovane stambene zajednice u Pančevu koje do sada nisu sarađivale sa njima da to učine do kraja 2026. godine.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa dobavljačem usluga održavanja higijene, sve zgrade koje već koriste ovu uslugu preko Agencije, kao i one koje u narednom periodu potpišu novi ugovor o održavanju, dobiće jednokratno besplatno mašinsko pranje podova u zajedničkim prostorijama.

Iz ovog preduzeća najavljuju da će tokom jubilarne 2026. godine, zajedno sa ostalim dobavljačima radova i usluga, pripremiti i dodatne pogodnosti za sve svoje dugogodišnje i nove korisnike.

(ePančevo)