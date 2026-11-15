Turistička organizacija Vršac predstavlja ponudu na sajmu u Grčkoj

Turistička organizacija Vršac predstavlja turističke potencijale svog grada na prestižnom međunarodnom sajmu turizma „Philoxenia“ u Solunu. Nastup se realizuje u okviru zajedničkog štanda Turističke organizacije Vojvodine, sa ciljem jačanja prepoznatljivosti Vršca na inostranom tržištu.

Zajedno sa kolegama i partnerima iz cele pokrajine, predstavnici Vršca posetiocima i profesionalcima iz oblasti turizma predstavljaju najznačajnije adute svog kraja.

Poseban akcenat stavljen je na promociju Vršca kao grada vina, bogate kulture, tradicije i autentičnih doživljaja.

Kroz promotivni materijal i neposredne razgovore, fokus ponude obuhvata sledeće segmente:

Kulturno-istorijsko nasleđe: Bogata prošlost grada i prepoznatljiva arhitektura.

Vinska tradicija i gastronomija: Čuveni vršački vinogradi i autentični specijaliteti banatske kuhinje.

Prirodne lepote i manifestacije: Atraktivni prirodni predeli i tradicionalni događaji po kojima je grad prepoznatljiv u regionu.

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Učešće na solunskom sajmu predstavlja važnu priliku za susrete sa predstavnicima turističke privrede iz Grčke i regiona, razmenu iskustava i uspostavljanje novih oblika međunarodne saradnje. Ovakvim nastupima Turistička organizacija Vršac nastavlja da otvara nove mogućnosti za dolazak stranih gostiju i dalji razvoj lokalnog turizma.

(Pančevac)