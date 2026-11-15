Južni Banat

Turistička organizacija Vršac predstavlja ponudu na sajmu u Grčkoj

15:18

15.11.2026

Podeli vest:

FB/Turistička organizacija Vršac

Turistička organizacija Vršac predstavlja turističke potencijale svog grada na prestižnom međunarodnom sajmu turizma „Philoxenia“ u Solunu. Nastup se realizuje u okviru zajedničkog štanda Turističke organizacije Vojvodine, sa ciljem jačanja prepoznatljivosti Vršca na inostranom tržištu.

Zajedno sa kolegama i partnerima iz cele pokrajine, predstavnici Vršca posetiocima i profesionalcima iz oblasti turizma predstavljaju najznačajnije adute svog kraja.

Poseban akcenat stavljen je na promociju Vršca kao grada vina, bogate kulture, tradicije i autentičnih doživljaja.
Kroz promotivni materijal i neposredne razgovore, fokus ponude obuhvata sledeće segmente:
Kulturno-istorijsko nasleđe: Bogata prošlost grada i prepoznatljiva arhitektura.
Vinska tradicija i gastronomija: Čuveni vršački vinogradi i autentični specijaliteti banatske kuhinje.
Prirodne lepote i manifestacije: Atraktivni prirodni predeli i tradicionalni događaji po kojima je grad prepoznatljiv u regionu.

Učešće na solunskom sajmu predstavlja važnu priliku za susrete sa predstavnicima turističke privrede iz Grčke i regiona, razmenu iskustava i uspostavljanje novih oblika međunarodne saradnje. Ovakvim nastupima Turistička organizacija Vršac nastavlja da otvara nove mogućnosti za dolazak stranih gostiju i dalji razvoj lokalnog turizma.
(Pančevac)

 

Tagovi

sajam turizma Philoxenia Solun Turistička organizacija Vojvodine Turistička organizacija Vršac vinski turizam Vršac

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.