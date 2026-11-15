Jesenja čarolija u „Slavuju“: Mališani i roditelji pravili šešire i krune

Dolazak jeseni uneo je posebnu čaroliju u pančevački vrtić „Slavuj“, koji posluje u okviru Predškolske ustanove „Dečja radost“. Kroz kreativne radionice, najmlađi su zajedno sa roditeljima i vaspitačima uredili prostor, učili stihove o ovom godišnjem dobu i od prirodnih plodova izradili maštovite jesenje rekvizite, prenosi RTV Pančevo.

Bogatstvo jesenjih boja i plodova poslužilo je kao glavna inspiracija za uređenje prostorija vrtića. Žirevi, šišarke, kestenje, kukuruz i opalo lišće pretvoreni su u unikatne šešire, krune, maske i plaštove koje su mališani sa ponosom nosili i pokazivali.

U izradi ovih jesenjih kreacija deci su pomogli članovi porodice, a najmlađi nisu krili oduševljenje svojim radovima.

„Napravili smo moja mama i ja šešir koji volim da nosim jer je jako lep“, rekao je mali Mateo.

„To je jesenja kruna koja se nosi tokom jeseni, a pomogla mi je ujna da je napravim“, objasnila je Lajla, dok je njena drugarica Sofija dodala: „Ja sam uz pomoć mame napravila krunu na koju smo stavile kestenje“.

Svoj rad predstavila je i Minja: „To je jesenja kruna, pomogla mi je mama da je napravim. Na njoj ima kukuruza, lišća i bobica“.

Odlična saradnja vrtića i roditelja

Prema rečima glavnog vaspitača vrtića „Slavuj“ Dubravke Đorđević, deca izuzetno vole da se igraju i stvaraju koristeći prirodne materijale, a u jesenje aktivnosti bile su uključene sve uzrasne grupe, uključujući i najmlađe.

„Pravili su šešire, krune, maske, plaštove i sve ostalo što je njima bilo interesantno. Neke grupe su to radile u vrtiću sa vaspitačicama, a neke sa roditeljima kao radionicu. Svima je bilo lepo, svi su se lepo proveli i uvek su svi srećni. U suštini, važno je da napravimo lepu saradnju sa roditeljima. Moram da pohvalim i koleginice iz jaslene grupe, koje su sa roditeljima takođe organizovale radionice i napravile šešire“, istakla je Dubravka Đorđević.

U vrtiću „Slavuj“ jesen je tako postala mnogo više od godišnjeg doba koje se posmatra kroz prozor, pretvarajući se u dragocenu priliku za igru, druženje, podsticanje dečje mašte i učenje kroz stihove.

(Pančevac/RTV Pančevo)