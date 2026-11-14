Mladost u 94. minutu ostala bez pobede u Novim Kozarcima

Fudbaleri Slobode iz Novih Kozaraca i Mladosti iz Omoljice odigrali su uzbudljiv meč bez pobednika (3:3) u 13. kolu Vojvođanske fudbalske lige Istok. Gosti iz Omoljice bili su nadomak velikog trijumfa nakon preokreta u drugom poluvremenu, ali je domaći tim golom u četvrtom minutu sudijske nadoknade uspeo da iščupa bod.

Susret na stadionu „Ilija Pantelić“ doneo je čak šest pogodaka i veliku rezultatsku neizvesnost od prvog do poslednjeg zvižduka sudije. U taboru Mladosti ističu zadovoljstvo prikazanom partijom, ali i žal što bolja igra na terenu nije krunisana osvajanjem sva tri boda.

Vatromet golova u prvih 17 minuta

Utakmica je počela izuzetno dinamično. Gosti su poveli već u 6. minutu preko Nikolića (0:1), ali radost Omoljčana nije dugo trajala. Domaći tim je ekspresno uzvratio: Vojvodić je izjednačio u 10. minutu, da bi Galić u 17. minutu doneo potpuni preokret i vođstvo Slobodi od 2:1, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

Dvostruki strelac Mišović najavio preokret

Ekipa iz Omoljice ušla je silovito u nastavak meča i već u 46. minutu preko Mišovića stigla do izjednačenja (2:2). Mladost je nastavila da napada i traži put do pobede, što se isplatilo u 81. minutu, kada je Mišović svojim drugim pogotkom ponovo doneo prednost gostima (2:3).

Šok za goste u nadoknadi vremena

Kada se činilo da će ceo plen otputovati u Omoljicu, usledila je drama u samoj završnici. Domaći fudbaleri nisu odustajali i u 94. minutu Terzin je zatresao mrežu Mladosti, postavivši konačnih 3:3.

Stanje na tabeli

Posle 13 odigranih kola, ove dve ekipe na tabeli razdvajaju samo tri boda:

Sloboda (Novi Kozarci): 4. mesto sa 21 osvojenim bodom.

Statistika utakmice:

Sloboda Novi Kozarci – Mladost Omoljica 3:3 (2:1)

Stadion: „Ilija Pantelić“

Strelci: Vojvodić 10, Galić 17. i Terzin 90+4. minut za Slobodu; Nikolić 6. i Mišović 46. i 81. minut za Mladost.

(Pančevac/Mladost Omoljica)