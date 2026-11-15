Tri bronzane medalje za džudiste „Dinama“ u „Šumicama“

Prestižni turnir okupio je čak 668 takmičara iz 66 klubova i sedam zemalja.

Takmičari Džudo kluba „Dinamo“ iz Pančeva ostvarili su zapažen uspeh na međunarodnom turniru „Trofej Žandarmerije 2026“ u beogradskom Sportskom centru „Šumice“, osvojivši tri bronzane medalje sa ukupno četiri predstavnika.

Prestižni turnir okupio je čak 668 takmičara iz 66 klubova i sedam zemalja. U izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji, mladi džudisti pančevačkog „Dinama“ pokazali su odličnu formu i zabeležili gotovo stoprocentan učinak na tatamiju.

Osvajači medalja za Džudo klub „Dinamo“:

Miloš Tomin – bronzana medalja u konkurenciji starijih poletaraca (kategorija do 28 kilograma).

Lena Ivanović – bronzana medalja u konkurenciji starijih poletarki (kategorija do 38 kilograma).

Luka Ivanović – bronzana medalja u konkurenciji mlađih dečaka (kategorija do 66 kilograma).

Ovaj rezultat predstavlja još jednu potvrdu kvalitetnog rada sa mlađim kategorijama u pančevačkom „Dinamu“ i veliki podstrek za mlade borce u nastavku takmičarske sezone.

(Pančevac/S.L)