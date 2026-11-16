Pisac piscu o novim romanima u Gradskoj biblioteci

U Gradskoj biblioteci Pančevo održano je nesvakidašnje književno veče na kojem su pisci Darko Ješić i Igor Marojević kroz neposredan razgovor predstavili svoje nove romane – „Poslednji let za Izrael“ i „Majko, pusti me da idem“.

Ovakav koncept promocije ponudio je publici drugačiji uvid u stvaralaštvo dvojice autora, koji su umesto klasičnog predstavljanja međusobno tumačili svoja dela.

Iako savremena tehnologija menja čitalačke navike, vredna književna izdanja i živa reč autora i dalje zauzimaju važno mesto u kulturnom životu grada.

Ješić i Marojević su poslednjih godina često nastupali zajedno, počevši od Marojevićeve knjige „Granična stanja“ iz 2023. godine, preko „Beogradskog petoknjižja“ i romana „Etno“, što je prirodno dovelo do zajedničkog predstavljanja njihovih najnovijih ostvarenja objavljenih krajem ove godine.

Govoreći o tematskim okvirima svojih knjiga, Darko Ješić je istakao da obojica autora posebnu pažnju posvećuju vremenu u kojem su živeli i društvenim okolnostima koje su ga oblikovale.

„Taj istorijski kontekst je nešto na чему mi insistiramo i stavljamo ga ne baš u prvi plan, ali ga pokazujemo kao jednu vrstu društvenih anomalija koje su deo naše istorije i koje se ciklično ponavljaju. Koliko god nam to bilo blisko, jer smo bili svedoci tih vremena, ipak je dobro to zabeležiti“, rekao je Ješić.

Pančevačka publika dobro poznaje rad Igora Marojevića, autora prepoznatljivog po osobenom stilu u kojem spaja fikciju i realnost kako bi istražio uticaj prošlosti na savremeno doba. Ipak, njegov novi roman „Majko, pusti me da idem“ donosi značajan iskorak u odnosu na njegov dosadašnji opus, jer je zasnovan na istinitom i duboko ličnom porodičnom događaju.

„Osnova za roman desila se u mojoj porodici, gde je glavna junakinja Itana, nakon pokušaja da raskine sa glavnim negativcem, bila kažnjena. On ju je upucao u leđa, ostala je invalid i provela je 11 godina u invalidskim kolicima. Roman obuhvata sav taj događaj i rasplet, a pripovedačica je majka, tako da je iz njenog ugla predata ta priča o porodičnoj tragediji“, objasnio je Marojević.

Marojević je dodao da ovaj rukopis za njega predstavlja posebno emotivno i stvaralačko iskustvo, drugačije od svega što je ranije pisao.

„Neko je primetio da sam skinuo ljušturu, da sam ranije pisao dosta ironično i cinično, a da sam sada propustio velike količine emocija kroz roman, baš zbog tako lične teme. Slažem se s tim i mislim da mi je bilo teže da napišem ovaj roman nego sve ostale zajedno“, istakao je autor.

Ukrštanje različitih poetika i književnih senzibiliteta dvojice pisaca ostavilo je snažan utisak na posetioce u Pančevu, potvrđujući da dijalog među autorima na sceni donosi novu dinamiku u predstavljanju savremene domaće književnosti.

(Pančevac)