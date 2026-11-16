Dražević: Dve sestre mešanke pulina čekaju novi dom

Dve razigrane sestre, mešanke pulina stare između četiri i pet meseci, spremne su za udomljavanje iz prihvatilišta Zoohigijene JKP „Higijena“ Pančevo. Ove crne, druželjubive ženke predstavljene su u jutarnjem programu Televizije Pančevo, gde je o njima i aktivnostima prihvatilišta govorio Uroš Dražević, PR ovog javno-komunalnog preduzeća.

Štenci su u prihvatilište stigli 24. oktobra iz Skadarske ulice i od tada su prošli sve neophodne veterinarske tretmane. Kako je naveo Dražević, reč je o psima srednjeg rasta koji su veoma umiljati, radoznali i dobrog karaktera.

„U međuvremenu su vakcinisane protiv zaraznih bolesti i protiv besnila, obeležene su mikročipom i očišćene od spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Ono što će uslediti je svakako sterilizacija, s obzirom na to da su još uvek male i imaju između četiri i pet meseci“, objasnio je Dražević.

On je dodao da su pulini izuzetno inteligentni i zahvalni kućni ljubimci, a da mešanci ove rase često nasleđuju najbolje osobine i dugovečnost. Zbog tih karakteristika, pulini i njihovi mešanci u pančevačkom prihvatilištu tradicionalno brzo pronalaze nove vlasnike.

„Važi za mešance da su dugovečni, a isto tako i veoma zahvalni kada ih udomite iz prihvatilišta. Njih dve zaista žele slobodu, razigrane su i radoznale, pa verujemo da će brzo pronaći nekoga ko će ih povesti u dom i omogućiti im da se rastrče kako i zaslužuju“, istakao je Dražević.

Tokom prethodne sedmice iz pančevačkog prihvatilišta udomljen je jedan odrastao pas, kao i ptičar koji je ranije predstavljen u programu TV Pančevo, dok je ženka šarplaninca vraćena svojim vlasnicima. Uporedo sa akcijama udomljavanja, zaposleni u Zoohigijeni pripremaju smeštaj za predstojeće hladne dane i niske jutarnje temperature.

„Ono što je važno jeste da se priprema slama, ona je već u magazinu i kolege će početi sa njenim raspoređivanjem u toku dana kako bi svi psi bili zbrinuti“, rekao je Dražević.

Svi zainteresovani građani mogu posetiti prihvatilište radnim danima od 7 do 19 časova u Vlasinskoj ulici broj 1. Za sve informacije o udomljavanju ovih sestara ili drugih pasa, građani se mogu javiti i putem telefona na brojeve 013/352-148 i 063/112-0491.

(Pančevac/RTV Pančevo)