Pančevo Politika i društvo

Turistička ponuda Pančeva predstavljena na sajmu u Solunu

17:00

16.11.2026

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Foto: TO Pančevo

Turistička organizacija grada Pančeva predstavila je turističke potencijale i ponudu grada na 41. Međunarodnom sajmu turizma „Philoxenia–Hotelia 2026“, koji se održava od 13. do 15. novembra u Solunu. Pančevo je na ovoj prestižnoj manifestaciji u Grčkoj nastupilo u okviru zajedničkog štanda sa Turističkom organizacijom Vojvodine.
Jedan od najznačajnijih turističkih sajmova u jugoistočnoj Evropi okupio je brojne međunarodne izlagače i predstavnike turističke privrede. Manifestacija je učesnicima pružila priliku za promociju destinacija, razmenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih kontakata na inostranom tržištu.
Tokom zajedničke prezentacije posetiocima i partnerima približena je raznovrsna ponuda Vojvodine i Pančeva. Poseban akcenat stavljen je na kulturno-istorijsko nasleđe, prirodne lepote, gastronomiju, vinske puteve i autentične lokalne doživljaje.

 

Kako navode iz Turističke organizacije grada Pančeva, učešće na ovom sajmu predstavlja značajan korak u pozicioniranju grada na međunarodnom turističkom tržištu i dobru priliku za privlačenje novih posetilaca i partnera.
(Pančevac)

 

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