Turistička ponuda Pančeva predstavljena na sajmu u Solunu

Turistička organizacija grada Pančeva predstavila je turističke potencijale i ponudu grada na 41. Međunarodnom sajmu turizma „Philoxenia–Hotelia 2026“, koji se održava od 13. do 15. novembra u Solunu. Pančevo je na ovoj prestižnoj manifestaciji u Grčkoj nastupilo u okviru zajedničkog štanda sa Turističkom organizacijom Vojvodine.

Jedan od najznačajnijih turističkih sajmova u jugoistočnoj Evropi okupio je brojne međunarodne izlagače i predstavnike turističke privrede. Manifestacija je učesnicima pružila priliku za promociju destinacija, razmenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih kontakata na inostranom tržištu.

Tokom zajedničke prezentacije posetiocima i partnerima približena je raznovrsna ponuda Vojvodine i Pančeva. Poseban akcenat stavljen je na kulturno-istorijsko nasleđe, prirodne lepote, gastronomiju, vinske puteve i autentične lokalne doživljaje.

Kako navode iz Turističke organizacije grada Pančeva, učešće na ovom sajmu predstavlja značajan korak u pozicioniranju grada na međunarodnom turističkom tržištu i dobru priliku za privlačenje novih posetilaca i partnera.

(Pančevac)