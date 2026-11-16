Južni Banat

Saradnja folkloraša iz Banatskog Novog Sela i Arada

18:52

16.11.2026

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Foto: FB/Dom kulture "3.oktobar" Banatsko Novo Selo

Predstavnici Doma kulture „3. oktobar“ iz Banatskog Novog Sela boravili su proteklog vikenda u Rumuniji, gde su gostovali u Kulturno-umetničkom društvu „Kolo“ iz Arada. Tom prilikom su na njihov igrački repertoar postavili koreografiju vlaških igara iz okoline Bora.
Ova poseta realizovana je sa ciljem edukacije, razmene iskustava i negovanja veza sa srpskom zajednicom u dijaspori. Kako ističu iz novoseljanskog Doma kulture, uspešna radionica i druženje predstavljaju tek početak zajedničkih aktivnosti i buduće saradnje dva društva.
Iz Doma kulture „3. oktobar“ uputili su posebnu zahvalnost domaćinima iz KUD-a „Kolo“, Savezu Srba u Aradu, kao i pojedincima koji su doprineli realizaciji ove posete – Darku Voštinaru, Marineliju Dimitrijevu i Mariji Vukoslavčević.

(Pančevac/Foto: FB/Dom kulture 3. oktobar/Marija Vukslavčević)

Tagovi

Banatsko Novo Selo Dom kulture 3. oktobar KUD Kolo Arad saradnja sa dijasporom vlaške igre

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