Saradnja folkloraša iz Banatskog Novog Sela i Arada

Predstavnici Doma kulture „3. oktobar“ iz Banatskog Novog Sela boravili su proteklog vikenda u Rumuniji, gde su gostovali u Kulturno-umetničkom društvu „Kolo“ iz Arada. Tom prilikom su na njihov igrački repertoar postavili koreografiju vlaških igara iz okoline Bora.

Ova poseta realizovana je sa ciljem edukacije, razmene iskustava i negovanja veza sa srpskom zajednicom u dijaspori. Kako ističu iz novoseljanskog Doma kulture, uspešna radionica i druženje predstavljaju tek početak zajedničkih aktivnosti i buduće saradnje dva društva.

Iz Doma kulture „3. oktobar“ uputili su posebnu zahvalnost domaćinima iz KUD-a „Kolo“, Savezu Srba u Aradu, kao i pojedincima koji su doprineli realizaciji ove posete – Darku Voštinaru, Marineliju Dimitrijevu i Mariji Vukoslavčević.

(Pančevac/Foto: FB/Dom kulture 3. oktobar/Marija Vukslavčević)