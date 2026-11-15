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Pančevkama specijalno priznanje za štrudle i medenjake 

Udruženje žena „Pančevke“ iz Gornjeg grada dobilo je specijalno priznanje na Beogradskom sajmu za kvalitet svojih tradicionalnih specijaliteta.

22:01

15.11.2026

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Foto: FB/Udruženje žena " Pančevke " Gornji grad

Udruženje žena „Pančevke“ iz Gornjeg grada dobilo je specijalno priznanje na Beogradskom sajmu za kvalitet svojih tradicionalnih specijaliteta – štrudli i medenjaka. Ova nagrada stigla je u godini u kojoj udruženje obeležava značajan jubilej, deset godina uspešnog postojanja i rada.

Ovo priznanje predstavlja nastavak uspešnog niza, budući da su članice udruženja prethodno osvojile i prvo mesto za najbolju štrudlu u Dolovu. Kako ističu iz udruženja, nagrade koje se nižu predstavljaju potvrdu da se posvećenost očuvanju tradicije i uloženi trud uvek isplate.

 

„Specijalno priznanje za naš trud i rad. Deset godina postojanja našeg udruženja, a nagrade se samo nižu, jedna za drugom. Hvala puno Beogradskom sajmu na prepoznavanju i priznanju kvaliteta“, poručile su članice Udruženja žena „Pančevke“ Gornji grad.
(Pančevac/S.L)

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Beogradski sajam Gornji Grad Pančevo specijalno priznanje štrudle i medenjaci Udruženje žena „Pančevke“

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