Pančevkama specijalno priznanje za štrudle i medenjake 

Udruženje žena „Pančevke“ iz Gornjeg grada dobilo je specijalno priznanje na Beogradskom sajmu za kvalitet svojih tradicionalnih specijaliteta.

Udruženje žena „Pančevke“ iz Gornjeg grada dobilo je specijalno priznanje na Beogradskom sajmu za kvalitet svojih tradicionalnih specijaliteta – štrudli i medenjaka. Ova nagrada stigla je u godini u kojoj udruženje obeležava značajan jubilej, deset godina uspešnog postojanja i rada.

Ovo priznanje predstavlja nastavak uspešnog niza, budući da su članice udruženja prethodno osvojile i prvo mesto za najbolju štrudlu u Dolovu. Kako ističu iz udruženja, nagrade koje se nižu predstavljaju potvrdu da se posvećenost očuvanju tradicije i uloženi trud uvek isplate.

„Specijalno priznanje za naš trud i rad. Deset godina postojanja našeg udruženja, a nagrade se samo nižu, jedna za drugom. Hvala puno Beogradskom sajmu na prepoznavanju i priznanju kvaliteta“, poručile su članice Udruženja žena „Pančevke“ Gornji grad.

(Pančevac/S.L)