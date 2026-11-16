Južni Banat

Bela Crkva: Izdata dozvola za gradnju tržnog centra „Pobeda“

10:25

16.11.2026

Podeli vest:

Printscreen/RTV

Opština Bela Crkva izdala je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i prenamenu postojećih objekata u ulici Beogradska bb u toj opštini u tržni centar „Pobeda“, a vrednost projekta je 350 miliona dinara bez PDV-a, navedeno je u dokumentu objavljenom na Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Građevinskom dozvolom predviđena je rekonstrukcija i prenamena postojećih objekata, kao i dogradnja trgovačkog centra ukupne bruto površine 4.094,34 kvadratna metra, sa 55 parking mesta.

Projekat obuhvata i parcelu površine 13.969 kvadratnih metara, a planirano je da zelene površine zauzimaju 46,77 odsto parcele.

Prema građevinskoj dozvoli koju je 5. novembra izdala Opštinska uprava Bele Crkve, postojeći objekti obuhvataju tri hale ukupne bruto površine 3.311 kvadratnih metara i drugi objekat površine 216 kvadratnih metara.

(Tanjug)

Tagovi

Bela Crkva gradnja opština tržni centar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.