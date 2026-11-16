Bela Crkva: Izdata dozvola za gradnju tržnog centra „Pobeda“

Opština Bela Crkva izdala je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i prenamenu postojećih objekata u ulici Beogradska bb u toj opštini u tržni centar „Pobeda“, a vrednost projekta je 350 miliona dinara bez PDV-a, navedeno je u dokumentu objavljenom na Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Građevinskom dozvolom predviđena je rekonstrukcija i prenamena postojećih objekata, kao i dogradnja trgovačkog centra ukupne bruto površine 4.094,34 kvadratna metra, sa 55 parking mesta.

Projekat obuhvata i parcelu površine 13.969 kvadratnih metara, a planirano je da zelene površine zauzimaju 46,77 odsto parcele.

Prema građevinskoj dozvoli koju je 5. novembra izdala Opštinska uprava Bele Crkve, postojeći objekti obuhvataju tri hale ukupne bruto površine 3.311 kvadratnih metara i drugi objekat površine 216 kvadratnih metara.

(Tanjug)