Poštanska štedionica: Gde podići pare kad je bankomat prazan

Banka Poštanska štedionica saopštila je da je, prema preseku od 15. novembra u 11 časova, gotovina bila dostupna na 98,72 odsto bankomata obuhvaćenih izveštajem. Zbog povećane potražnje, na pojedinim lokacijama ipak može doći do privremene nestašice novca, naročito nedeljom.

Kako navode iz banke, bankomati se dopunjavaju i petkom i subotom, na kraju radnog dana, kako bi klijentima bila obezbeđena gotovina tokom vikenda. Ipak, zbog pojačane potražnje, na manjem broju najopterećenijih lokacija može doći do privremene nedostupnosti gotovine. To se posebno odnosi na bankomate koji se nalaze izvan ekspozitura i u blizini velikih trgovinskih objekata, piše Kamatica.

U slučaju da bankomat Poštanske štedionice trenutno nije u funkciji, banka će svojim klijentima refundirati naknadu naplaćenu za podizanje gotovine na bankomatu druge poslovne banke. Na taj način, kako ističu, preuzimaju trošak naknade i pružaju podršku klijentima kojima je novac potreban.

Gotovina može da se podigne i na kasi

Klijenti Poštanske štedionice gotovinu mogu podići i kod trgovaca, uz kupovinu, u iznosu do 5.000 dinara po transakciji. Ova mogućnost dostupna je prilikom plaćanja DinaCard karticom na kasama NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica, kao i u IDEA i Roda marketima.

Podizanje novca na ovaj način ne naplaćuje se dodatno, a potrebno je da klijenti pre plaćanja kasiru najave iznos gotovine koji žele da podignu.

(Kamatica)