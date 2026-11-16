Dela iz privatnih kolekcija: Izložba Mome Kapora u Pančevu

PANČEVO – U Galeriji „Milorad Bata Mihailović“ Kulturnog centra Pančeva postavljena je izložba „Retrospektiva Mome Kapora“, koju publika može posetiti sve do 27. novembra 2026. godine. Izložba je realizovana u saradnji sa Zadužbinom „Momčilo Momo Kapor“, čiji je osnivač Ljiljana Kapor, a pred pančevačkom publikom se nalazi 30 odabranih radova – crteža, pastela i ulja na platnu, koji potiču isključivo iz privatnih kolekcija.

Postavka obuhvata širok stvaralački raspon ovog svestranog umetnika, od njegovih studentskih dana na Likovnoj akademiji pa sve do poslednjih godina života. Pored likovnih dela, posetioci tokom trajanja izložbe imaju priliku da pogledaju i četrdesetpetominutni dokumentarni film „Momo od A do Š“ autorke Mirjane Bobić Mojsilović iz 2022. godine. Galerija u Ulici Žarka Zrenjanina 1 otvorena je za posetioce svakog radnog dana od 13 do 20 časova.

Momo Kapor (1937–2010), akademski slikar i jedan od najznačajnijih protagonista beogradske pripovedačke škole, ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj kulturi.

Objavio je više od 50 knjiga i romana, među kojima su kultna dela poput „Foliranata“, „Une“, „Zelene čoje Montenegra“ i „Magije Beograda“, koje je sam ilustrovao prepoznatljivim lirskim crtačkim stilom. Svoje slike izlagao je retko u svetskim metropolama poput Njujorka, Pariza i Ženeve, zbog čega je ova postavka u Pančevu jedinstvena prilika za ljubitelje umetnosti da na jednom mestu sagledaju njegov slikarski opus.

(Pančevac/S.L)