Uhapšeni osumnjičeni Šapčani za seriju teških krađa iz vozila u Pančevu

PANČEVO – Dvojica muškaraca iz okoline Šapca, D. B. (1993) i N. M. (2001), uhapšeni su zbog sumnje da su na području Pančeva izvršili više teških krađa.

Prema navodima policije, oni se terete da su u periodu od 9. do 13. novembra obijali parkirana vozila na teritoriji grada, iz kojih su potom odnosili alat i različitu tehničku robu.

Osumnjičeni su identifikovani i locirani nakon intenzivnog operativnog rada pripadnika kriminalističke policije, a prilikom pretresa kod njih su pronađeni ukradeni predmeti.

Akciju hapšenja zajednički su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu i Policijske uprave u Šapcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Oni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

(Pančevac)