Otvorena izložba Kluba veterana ULUS-a

Postavka u Narodnom muzeju Pančevo biće otvorena za posetioce do 7. decembra

Izložba Kluba veterana Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) svečano je otvorena danas u sali Narodnog muzeja Pančevo.

Ovogodišnja smotra okuplja starije, proverene i uveliko afirmisane autore koji su svojim radom već upisani u istoriju domaće likovne umetnosti.

Pančevačka publika ima priliku da vidi raznovrsne i stilski bogato profilisane radove koji se kreću u širokom rasponu — od klasičnih likovnih pristupa, preko poetski nijansiranih i angažovanih dela, pa sve do suptilnih apstrakcija.

Klub veterana ULUS-a osnovan je 2010. godine, kada je prvu grupnu izložbu priredio u beogradskoj galeriji „Đura Jakšić”.

Osnovna ideja ovakvih postavki jeste da se publici predstave kako najnoviji radovi, tako i dela koja su godinama čuvana u ateljeima, čime se ljubiteljima umetnosti pruža dragocen uvid u stvaralački razvoj autora koji često nemaju priliku da samostalno organizuju retrospektivne izložbe.

Postavka u Narodnom muzeju Pančevo biće otvorena za posetioce do 7. decembra 2026. godine.

(Pančevac/S.L)