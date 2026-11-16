Pančevo Kulturna dešavanja

Otvorena izložba Kluba veterana ULUS-a

Postavka u Narodnom muzeju Pančevo biće otvorena za posetioce do 7. decembra

19:17

16.11.2026

Podeli vest:

Foto: Radovan Đerić

Izložba Kluba veterana Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) svečano je otvorena danas u sali  Narodnog muzeja Pančevo.
Ovogodišnja smotra okuplja starije, proverene i uveliko afirmisane autore koji su svojim radom već upisani u istoriju domaće likovne umetnosti.

Pančevačka publika ima priliku da vidi raznovrsne i stilski bogato profilisane radove koji se kreću u širokom rasponu — od klasičnih likovnih pristupa, preko poetski nijansiranih i angažovanih dela, pa sve do suptilnih apstrakcija.

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Klub veterana ULUS-a osnovan je 2010. godine, kada je prvu grupnu izložbu priredio u beogradskoj galeriji „Đura Jakšić”.

Osnovna ideja ovakvih postavki jeste da se publici predstave kako najnoviji radovi, tako i dela koja su godinama čuvana u ateljeima, čime se ljubiteljima umetnosti pruža dragocen uvid u stvaralački razvoj autora koji često nemaju priliku da samostalno organizuju retrospektivne izložbe.
Postavka u Narodnom muzeju Pančevo biće otvorena za posetioce do 7. decembra 2026. godine.

 

(Pančevac/S.L)

Tagovi

Narodni muzej ULUS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.